La consejera electoral Erika Estrada Ruiz señaló que, durante años, se ha trabajado de manera conjunta con liderazgos migrantes, partidos políticos, la academia y la sociedad civil

María de los Ángeles Gil Sánchez, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), aseguró que el voto de las personas en prisión preventiva constituye un avance sustantivo en la ampliación de derechos dentro de una democracia incluyente, al reconocer que, al no contar con sentencia condenatoria, mantienen vigentes sus derechos político-electorales.

La integrante del IECM subrayó que, tras la reforma al Código Electoral local en 2023, el Instituto Electoral de la Ciudad de México asumió la responsabilidad de diseñar e implementar mecanismos específicos para hacerlo posible.

“Mientras existan personas en prisión preventiva, las instituciones electorales seguiremos cuidando, haciendo extensivo y facilitándoles este ejercicio, porque en una verdadera democracia participan todas y todos“, aseveró.

A su vez, la consejera electoral Erika Estrada Ruiz explicó cómo funcionan las acciones afirmativas en el ámbito político-electoral y a qué poblaciones beneficia. En este sentido, destacó el trabajo coordinado que el IECM ha construido durante años con liderazgos migrantes, partidos políticos, academia y sociedad civil para fortalecer la representación de la comunidad chilanga en el exterior. Subrayó que, incluso en pleno proceso electoral, se generaron reglas y herramientas jurídicas, además de estrategias de difusión apoyadas en consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores para garantizar el voto más allá de las fronteras.

“La Ciudad de México tiene una larga historia de voto en el extranjero, pudiendo sufragar por la Jefatura de Gobierno desde 2012. Incluso, la capital fue pionera en el diseño de mecanismos para votar por internet. En 2021, la ciudadanía pudo votar por primera vez por la diputación migrante… Todo esto nos ha llevado a incrementar actividades de difusión a través de plataformas como YouTube, chats, podcast y otras herramientas para mantener el vínculo con la comunidad migrante, buscando conciliar horarios”, señaló.

En su momento, la diputada migrante Maribel Solache González subrayó que tanto las y los mexicanos en el exterior como las personas en prisión preventiva comparten una misma realidad: la vulneración y el desconocimiento de sus derechos político-electorales. En ese sentido, llamó a fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar el acceso efectivo al voto y evitar que estos sectores sean tratados como “mexicanos de segunda clase”, apuntó.

Por último, María Isabel Sánchez González, directora general de la asociación civil México en Números, señaló que el voto en prisión preventiva no es un privilegio, es el reconocimiento de que la dignidad humana no termine en los muros de un centro de reclusión. “La experiencia sistematizada por México en números nos dice que estamos en la ruta correcta, pero el desafío institucional es pasar de pruebas piloto y convenios temporales a una estructura normativa sólida permanente“, concluyó.