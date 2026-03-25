Ignacio Garibay brilla en Madrid

Valdetorres de Jarama, Madrid. El novillero mexicano Ignacio Garibay firmó una actuación destacada el pasado sábado 21 de marzo en la plaza de toros de Valdetorres de Jarama, resultado que le permitió clasificarse a las semifinales del Circuito de Novilladas de Madrid con una puntuación de 12.97 puntos.

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Garibay, quien hizo su debut con caballos, compartió cartel con el español Jesús Moreno, enfrentando ejemplares de las ganaderías de Ángel Luis Peña y El Álamo en un festejo clave dentro del certamen, considerado una de las principales plataformas para jóvenes toreros en España.

El mexicano tuvo como primer compromiso a “Ruidero”, novillo de la ganadería El Álamo, con el que protagonizó una faena compleja y de gran contenido técnico. A pesar de las dificultades del astado, Garibay mostró recursos, temple y capacidad para imponerse, dejando ver matices de su concepto y personalidad en el ruedo.

Fue en su segundo turno donde consolidó su actuación. Ante un novillo exigente, el torero logró construir una labor inteligente, lidiando con solvencia por ambos pitones y conectando con el público. La faena culminó con una estocada certera que le valió el corte de una oreja de peso, reconocimiento que terminó por inclinar la balanza a su favor.

Tras la deliberación del jurado, Garibay fue anunciado como uno de los semifinalistas del circuito, superando a su compañero de cartel, Jesús Moreno, quien obtuvo una calificación de 8.86 puntos.

Con este resultado, Ignacio Garibay no solo avanza en la competencia, sino que reafirma su proyección dentro del panorama taurino internacional, posicionándose como una de las jóvenes promesas a seguir en el circuito español.