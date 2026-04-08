Ignacio Garibay suma una nueva fecha a su temporada taurina, será en una extraordinaria corrida de toros mixta en la localidad de Casarrubios del Monte el próximo sábado 25 de abril a las 18 horas. El mexicano compartirá cartel con los matadores de toros Álvaro Lorenzo y Samuel Navalón y se medirán a los toros y novillos de Guadalmena.

TE PUEDE INTERESAR: América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte: precios y boletos para el Clásico Joven de la Liga MX

Por lo que se convierte en un cartel de máxima expectación en el que se reúnen uno de los máximos exponentes toledanos, el triunfador de la Feria de Fallas y Garibay, que completaba la Temporada 2025 con casi 80 orejas cortadas y numerosos triunfos en los certámenes en los que ha participado.

Ese mismo fin de semana, el domingo 26 de abril, Garibay hará el paseíllo en Algete, como uno de los novilleros clasificados para las semifinales del Circuito de Madrid. Una tarde que compartirá con dos mexicanos más, Santiago López Ortega y Juan Pablo Ibarra, ante los novillos de Cerro Longo y Los Eulogios.