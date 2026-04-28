Ignacio Mier califica como “otra ilegalidad” ausencia de Maru Campos y señala crisis institucional en Chihuahua

El presidente de la JUCOPO dijo hasta el momento no hay notificación oficial sobre un posible escrito de la gobernadora para justificar su inasistencia

Al calificar como “otra ilegalidad” la decisión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de no acudir a la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Senadores, Ignacio Mier Velazco, advirtió que esta determinación se inscribe en una “brutal crisis institucional” que, dijo, atraviesa la entidad.

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Previo al inicio de la Junta de Coordinación Política, Mier Velazco señaló que no recibió confirmación directa de la mandataria estatal y que se enteró por medios de comunicación de su negativa a asistir, presuntamente bajo el argumento de que no rinde cuentas al Senado. “Pues es otra ilegalidad, es otro problema institucional”.

Sobre la versión de que la gobernadora enviaría un escrito para justificar su inasistencia, el legislador indicó que hasta el momento no ha recibido notificación oficial y que la información proviene únicamente de lo difundido en medios. “No sé, hasta ahora nos enteramos por los medios”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un juicio político, Mier Velazco respondió que primero se revisará el contenido del documento en caso de que sea remitido por la gobernadora. “Vamos a revisar el contenido de su escrito”, dijo.

El senador sostuvo que en Chihuahua no se ha encontrado una ruta de salida dentro del marco legal. “No encuentran realmente una ruta de salida institucional, van de tontería y mentira, mentira y tontería”, afirmó. También cuestionó la asesoría del gobierno estatal y señaló que las decisiones no reflejan una actitud “sensata, apegada a la ley y a la prudencia política”.

Sobre la versión de que la gobernadora enviaría un escrito para justificar su inasistencia, indicó que en el Senado los asuntos se comunican primero por vía institucional antes de hacerse públicos.

“Nos enteramos por los medios y normalmente nosotros primero lo que hacemos público, primero se acuerda institucionalmente y en privado y de manera oficial”, explicó.

Al ser cuestionado sobre lo dicho por el senador Óscar Cantón Zetina, en el sentido de que Maru Campos le habría llamado para avisarle que no acudiría, Mier Velazco lo rechazó.

“No, a mí nunca recibí una llamada”, la única vez que tuvo oportunidad de hablar con ella fue cuando empezó esta crisis institucional en Chihuahua, aclaró.