Ignacio Mier confía en Ricardo Monreal para aprobar la reforma electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado señala que el Plan B anunciado por la presidenta probablemente implicará reformas constitucionales

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que confía en la habilidad del diputado Ricardo Monreal Ávila, quien encabeza el mismo órgano en la Cámara de Diputados, para conducir el proceso de diálogo y construcción de acuerdos en torno a la reforma político-electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, dijo, cuenta con un Plan B en caso de que la iniciativa no sea aprobada en el Congreso.

“Hay que esperar. Yo confío en la habilidad del diputado Ricardo Monreal”, declaró al ser consultado sobre la posibilidad de que la iniciativa avance en la Cámara de Diputados antes de llegar al Senado.

El legislador, en entrevista, respaldó el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la existencia de una ruta alterna denominada “Plan B” para la reforma electoral y expresó su confianza en la mandataria federal. “Le creo a la presidenta de México; habla siempre con sinceridad, con honestidad y con franqueza”, afirmó.

Al preguntársele sobre el contenido del Plan B y si incluiría reformas a leyes secundarias, Mier Velazco señaló que será la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien dé a conocer la propuesta y adelantó que, por su naturaleza, probablemente se trate de modificaciones constitucionales.

“Hay un Plan B de la presidenta de México y ella lo va a presentar. Hay que esperar. Es un Plan B y seguramente tienen que ser reformas constitucionales”, insistió.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó que la iniciativa forma parte de los 100 compromisos anunciados por Claudia Sheinbaum Pardo tras su triunfo electoral y sostuvo que Morena debe mantenerse fiel a sus principios.

“Lo dije hace ocho días: Morena no puede desfigurarse, Morena tiene que mantener sus principios. El compromiso que hizo la presidenta, una vez que fue declarada electa, hizo los 100 compromisos y uno de ellos fue presentar la reforma político-electoral, que había quedado fuera del Plan C”, explicó.

Respecto al diálogo con los partidos aliados, afirmó que Morena continuará las conversaciones pese a las diferencias.

“Nosotros, una diferencia frente a muchísimas coincidencias, y nos unen las coincidencias y el mismo programa con una diferencia. Entonces, una diferencia no rompe una coalición que le ha dado mucho beneficio a México”, sostuvo.