Sostuvo que la licencia del gobernador de Sinaloa respondió a un principio de “verdad y justicia”, y cuestionó la postura del PAN frente al caso en Chihuahua

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velasco, contrastó la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa desde Estados Unidos, con la postura del PAN y de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante los señalamientos por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo contra un narcolaboratorio en esa entidad.

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“El que nada debe, nada teme. Contraste total con la actitud del PAN y su gobernadora de Chihuahua, que se escudan en la victimización e integran su unidad de investigación “a modo“, escribió en sus redes sociales el también coordinador de los legisladores de Morena en la Cámara alta.

Mier Velasco afirmó que, “en política, como en la vida, la forma es fondo“, y sostuvo que la solicitud de licencia de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa es “de una consistencia política formidable: verdad y justicia“.

El legislador morenista, indicó finalmente que “la congruencia y la consistencia son las armas más fuertes de la transformación y lo que más valora el pueblo de México”, quien concluyó su mensaje con las etiquetas “#Verdad y #Justicia”.