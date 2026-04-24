El titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, entregó dos reconocimientos como “Marcas Famosas” a la FIFA y al Trofeo de la Copa Mundial, en el Palacio Postal de la Ciudad de México

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), llevará a cabo al menos cinco operativos más hasta antes del 11 de junio cuando inicia el Mundial de Futbol, para confiscar productos apócrifos relativos al máximo evento deportivo, así como que los 35 días del Mundial se tendrán despliegues en los FanFest y se instalará un cordón de seguridad de al menos tres kilómetros alrededor de los estadios en donde se lleven a cabo los partidos en México, para evitar “el mercado de emboscada” de este tipo de productos.

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Así lo adelantó el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, al recordar que se han llevado a cabo dos operativos donde se decomisaron productos alusivos al Mundial, uno en Tepito donde se obtuvieron 25 toneladas de productos equivalentes a unos 15 millones de pesos.

Y el segundo -el pasado miércoles-, en la calle de 16 de septiembre, en el mercado Olimpia y en otros locales cercanos que sumaron 23, con más de seis millones 350 mil pesos de 19 mil 651 productos asegurados, apócrifos relacionados con marcas deportivas como la de FIFA, Nike, Adidas, Puma, Jordan, Umbro.

#ComunicadoIMPI



*“Operación Limpieza”: IMPI asegura 19 mil 591 productos apócrifos en el Centro Histórico de la CDMX*



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*Link de fotografías*https://t.co/OOZtdJGfkT pic.twitter.com/8XME69w3Ph — IMPI (@IMPI_Mexico) April 23, 2026

“Hasta el momento no se ha acreditado la procedencia lícita de las mercancías y, por tanto, seguiremos el procedimiento para hacer la destrucción correspondiente, en el marco de nuestros compromisos con la FIFA“, señaló, por lo que estimó que será en los próximos tres meses cuando se lleve a cabo la destrucción.

Nieto Castillo comentó que durante el cateo en Tepito, se toparon con puertas similares a las que se tienen en las sucursales bancarias, y como no se tenía orden de cateo, “corresponderá al Ministerio Público hacerlo, pero es parte de lo que se conversa con la Fiscalía General de la República“.

IMPI declara “Marcas Famosas” a la FIFA y al Trofeo Mundial

En el marco de la entrega simbólica de marcas famosas a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y al Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol, el director de la FIFA México, Jurgen Mainka, aseveró que la fiesta deportiva es un catalizador de desarrollo económico, en ámbitos como turismo, infraestructura y creatividad, y esta declaratoria “brinda herramientas jurídicas para el uso adecuado de la marca y fortalece la capacidad de FIFA para proteger su identidad y reputación“.

En el Palacio Postal, se entregaron placas artesanales originarias de Santa Clara del Cobre, Michoacán a ambas marcas, destacando su relevancia como símbolos globales del deporte y su impacto en diversos sectores económicos, culturales y sociales, con lo que se les reconoce su alto grado de conocimiento, posicionamiento y prestigio a nivel nacional e internacional.

El titular del #IMPI, @SNietoCastillo, entregó dos placas de reconocimiento como “Marcas Famosas” a la FIFA (@FIFAcom) y al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, en un evento realizado en el Palacio Postal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.



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Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial de Futbol México, Estados Unidos y Canadá 2026, comentó que la declaratoria de ‘Marca Famosa’ a la FIFA “fortalece la certeza jurídica y reafirma el compromiso de México con la protección de una de las marcas más influyentes del mundo“.