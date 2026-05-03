Impulsa PVEM en el Senado educación financiera con perspectiva de género como obligatoria en escuelas

Juan Carlos Natale López, diputado del PVEM, durante su presentación de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 5° de la Ley General de Cambio Climático.

La iniciativa busca reducir la brecha en acceso a servicios financieros, donde solo el 32% de las mujeres tiene crédito formal, pese a mejores historiales de pago, y fortalecer su autonomía económica desde la educación básica

Las mujeres representan el 51.2 por ciento de la población en México; sin embargo, solo el 73 por ciento cuenta con al menos un producto financiero, frente al 83 por ciento de los hombres, y únicamente el 32 por ciento tiene acceso a crédito formal, pese a registrar mejores historiales de pago y menores niveles de morosidad. Esta brecha en el acceso a servicios financieros, sumada a desigualdades en empleo e ingreso, limita sus oportunidades de desarrollo económico.

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Frente a estas condiciones, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República presentó una iniciativa para establecer como obligatoria la educación financiera con perspectiva de género en los planes y programas de estudio, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres y reducir desigualdades estructurales.

La propuesta plantea modificar la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación para incluir contenidos sobre emprendimiento, cultura del ahorro, inversión y educación financiera con enfoque de género.

Argumentaron que factores como la menor participación de las mujeres en el empleo formal, la carga de trabajo doméstico y de cuidados, así como la prevalencia de empleos con bajos ingresos, inciden en estas diferencias en el acceso a servicios financieros.

Indicaron que la educación financiera permitirá tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión, crédito y protección patrimonial, así como enfrentar riesgos económicos y prácticas discriminatorias dentro del sistema financiero.

Añadieron que, aunque existe una presencia relevante de mujeres en los niveles medio superior y superior, persisten limitaciones en el acceso a oportunidades laborales y financieras.

La bancada sostuvo que ampliar la inclusión financiera de las mujeres podría tener efectos en la economía nacional, al incrementar su participación económica y contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

También plantearon que incorporar estos contenidos desde la educación permitirá fortalecer la cultura financiera, mejorar la estabilidad económica de los hogares y ampliar oportunidades de desarrollo.

Puntualizaron que con la iniciativa se busca avanzar hacia la igualdad sustantiva, fortalecer la independencia económica de las mujeres y contribuir al desarrollo social y económico del país.