Impulsa Tulum Air Show inversión aeroespacial

Con exhibiciones aéreas, encuentros de negocios y espectáculos simultáneos, el Tulum Air Show 2026 reúne a autoridades, empresas y público en el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Mexicana y el Comité de la Feria Aeroespacial México (FAMEX), el evento busca detonar el crecimiento del sector aeroespacial, atraer inversión extranjera y generar empleos especializados.

El programa de actividades que inició el 23 y concluye este 26 de abril incluye congresos sobre seguridad aérea, ferias aeronáuticas, exposiciones comerciales y demostraciones de vuelo con acrobacias y saltos de paracaidistas, con una asistencia estimada de 20 mil personas.

También se pudo disfrutar del espectáculo aéreo con aeronaves militares y civiles, así como una exhibición automovilística de la serie NASCAR. El cierre contempla un espectáculo sobre la playa del Parque del Jaguar, acompañado de una carrera estelar y un show de 300 drones, en un esfuerzo por acercar a la sociedad con las Fuerzas Armadas y difundir sus actividades.

Cabe mencionar que la inauguración contó con la presencia de la gobernadora María Elena Lezama Espinosa y el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, general Román Carmona Landa. En el marco del evento también se realizó el lanzamiento oficial de la séptima edición FAMEX 2027, que se celebrará en Santa Lucía, Estado de México, con la participación de autoridades del sector y el embajador de Italia en México.