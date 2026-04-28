IMSS-Bienestar distribuye 37 millones de medicamentos en el país

Alejandro Svarch informó la entrega de más de 37 millones de piezas de medicamentos mediante las “Rutas de la Salud”, con impacto en el abasto en hospitales y centros de salud.

El titular de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, informó que el sistema de salud distribuirá más de 37 millones de piezas de medicamentos en todo el país como parte de la estrategia “Rutas de la Salud”.

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“Estamos monitoreando de manera muy cercana la llegada de medicamentos y la operación de los hospitales”, señaló durante un enlace desde el Hospital Regional Otomí-Tepehua, en Hidalgo.

El funcionario indicó que en esa unidad médica ya se entregaron 2 mil 976 piezas de medicamentos, con 476 claves disponibles para la atención de la población en una región que abarca múltiples comunidades.

El enlace se llevó a cabo desde San Bartolo Tutotepec, en la Sierra de Tenango, donde el hospital atiende a población de municipios con alta dispersión territorial y presencia de comunidades indígenas.

Svarch explicó que la estrategia contempla la distribución simultánea en hospitales y centros de salud del país, con el objetivo de garantizar el abasto completo de medicamentos en cada unidad médica.

“Las rutas de la salud permiten asegurar la entrega de paquetes completos de medicamentos para atender a la población”, indicó al detallar el esquema logístico.

La distribución nacional busca fortalecer la disponibilidad de insumos médicos en zonas de difícil acceso y reducir el rezago en el suministro.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió una política de salud centrada en prevención, expansión de personal e incremento de infraestructura, frente a cuestionamientos por el bajo presupuesto en salud mental y la brecha en número de médicos.

“Son problemas de salud y de atención a las y los jóvenes”, afirmó al detallar un programa preventivo que distribuye más de 15 millones de cartillas informativas a familias, docentes y estudiantes, junto con sesiones semanales en escuelas y talleres con personal capacitado.

El plan incluye brigadas de cerca de dos mil profesionales que visitan planteles para detectar casos y canalizarlos a centros de salud u hospitales. El secretario David Kershenobich indicó que existen especialistas en unidades públicas, incluidos paidopsiquiatras, aunque no precisó el número total.

Sheinbaum vinculó el déficit de especialistas con restricciones previas en residencias médicas. Señaló que entre 2011 y 2018 se formaban poco más de 8 mil médicos por año, mientras que en 2021 y 2026 la cifra alcanzó cerca de 19 mil plazas anuales.

El gobierno reportó un avance de 80% en abasto de medicamentos y la apertura de cerca de 37 unidades médicas. Programas como vacunación extendida y atención casa por casa forman parte del eje preventivo.