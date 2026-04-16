IMSS Bienestar en Sonora: acelerador de 80 mdp reduce tiempos y ofrece tratamientos gratuitos

El gobierno de Sonora y el IMSS Bienestar pusieron en operación un acelerador lineal en el Centro Estatal de Oncología de Hermosillo

El gobierno de Sonora, en coordinación con IMSS-Bienestar, puso en operación un acelerador lineal de alta tecnología en el Centro Estatal de Oncología de Hermosillo. La infraestructura permite duplicar la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera en tratamientos contra el cáncer, con servicios gratuitos para pacientes sin seguridad social.

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El gobernador Alfonso Durazo explicó que el centro fue creado en 2015 para atender a población sin derechohabiencia. En su primera etapa, ofrecía cerca de 800 sesiones de terapia al año. Con la incorporación de un equipo de cobalto, la capacidad subió a 11 mil sesiones, aunque con tiempos de espera de hasta seis meses.

Durante un enlace a la conferencia matutina en Palacio Nacional, Durazo afirmó que la integración del sistema al IMSS Bienestar en 2024 permitió ampliar la infraestructura y mejorar el servicio.

“El equipo representa una inversión de 80 millones de pesos y permite elevar la capacidad a 22 mil sesiones anuales”, dijo. Añadió que el nuevo esquema elimina el cobro a los pacientes y garantiza acceso sin costo a consultas, medicamentos y tratamientos.

El titular de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, señaló que el nuevo acelerador lineal es el más avanzado en el noroeste del país. Indicó que el equipo permite establecer tiempos definidos de atención, desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento. “Pasamos de periodos de ocho a nueve meses a menos de un mes”, afirmó.

El modelo de atención incorpora criterios de gratuidad y eficiencia operativa. De acuerdo con autoridades del sector salud, la tecnología permite atender a más pacientes por día, mes y año, lo que impacta en la reducción de listas de espera. Testimonios de pacientes indican que el acceso al tratamiento se adelantó respecto a los tiempos previstos.

El gobierno estatal informó que el proyecto forma parte de una estrategia de fortalecimiento del sistema público de salud. Entre las obras pendientes en la entidad se encuentran el Hospital Universitario, una unidad de trasplantes y el Hospital IMSS en Navojoa, así como el inicio del Hospital Regional de Ures y un centro de coordinación de salud.