Inauguran exposición Juego Limpio: la cancha que nos une en el Museo Memoria y Tolerancia para el Mundial 2026

Cuando Elvira Aracén salió al campo del Estadio Azteca en aquella Copa del Mundo Femenil de 1971, miró a las gradas y quedó conmovida al ver a 110 mil aficionados entregados al equipo nacional. Las Pioneras no solo marcaron un hito al quedar subcampeonas, pues también destruyeron tabúes y ese techo de cristal que aún limita a las mujeres a practicar deportes que —supuestamente— son para hombres. Su historia y la de todos los capítulos de gloria del futbol mundial serán contadas en la exposición “Juego Limpio: la cancha que nos une” en el Museo Memoria y Tolerancia.

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Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a poco más de dos meses de celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, esta exposición temporal propone una nueva mirada al fútbol, no sólo como espectáculo, sino como un espacio de encuentro, inclusión y construcción de paz.

De las pinturas rupestres que retratan la actividad física de la humanidad, pasando por el juego de pelota de los mexicas y los primeros contactos con una esférica en China, hasta memorablia de los Mundiales como jerseys de Jorge Campos, la puesta es un guiño a la historia y la fraternidad en el balompié. E incluye todo tipo de expresión futbolística, incluido el futbol adaptado.

“Hoy en día, creo lo que puedo decir con mucho orgullo, es que vivo el fútbol con mucha pasión, desde mi trinchera, haciendo cada día lo mejor que puedo, representando al equipo más grande del mundo y a mi hermoso país”, dijo en la conferencia Luis Hernández Zacatenco, jugador de Club América para Ciegos, al compartir su experiencia en el futbol adaptado.

La exposición se compone de seis salas ambientadas en el universo futbolístico, que envuelven a las y los visitantes desde el primer momento. La experiencia transforma la pasión por el fútbol en una propuesta que dialoga con valores fundamentales como el respeto, la inclusión y el juego justo. La exposición recorre la evolución del fútbol hasta convertirse en un fenómeno central en la historia y la cultura de México y del mundo. Asimismo, visibiliza la gloria de los mundiales y los retos contemporáneos que enfrenta este deporte.

“En Volaris decidimos unirnos a este esfuerzo del Museo Memoria y Tolerancia porque representa valores en los cuales creemos. Desde 2013 nos unimos a un protocolo internacional de la organización ECPAT Internacional, llamado The Code, que busca prevenir y actuar en casos de trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual infantil. Lo que buscamos en esta exposición es hacer más visible este fenómeno, que se sigue presentando en la vida diaria y en eventos deportivos”, finalizó Dioniso Pérez Jácome, vicepresidente de sostenibilidad y desarrollo corporativo de Volaris.