Incendio en bodegas de Zacatecas tras protesta: Sheinbaum confirma investigación federal

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que autoridades investigan si el siniestro fue accidental o provocado. La Fiscalía General de la República participará al tratarse de instalaciones federales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades investigan el incendio de bodegas en Zacatecas, ocurrido tras una protesta de productores de frijol, para determinar si el siniestro fue accidental o intencional.

LEE ADEMÁS: Grupo Firme en CDMX 2026: Fecha, boletos y todo sobre su show en el Estadio GNP Seguros

“No sabemos si fue que había una quema de llantas y el propio fuego alcanzó la bodega o si quemaron directamente la bodega”, declaró al detallar las líneas de investigación.

La mandataria explicó que el origen del fuego aún no se define, ya que una hipótesis apunta a la quema de llantas durante la manifestación, mientras otra plantea un incendio provocado de manera directa.

El caso involucra instalaciones federales, por lo que la Fiscalía General de la República intervendrá tras la actuación inicial de autoridades estatales.

La presidenta indicó que, de confirmarse la intencionalidad, se deberán fincar responsabilidades, mientras continúa el análisis pericial para esclarecer las causas.

“En caso de que haya una intencionalidad, tiene necesariamente que hacerse la investigación”, afirmó la mandataria sobre el curso legal del caso.

El incendio ocurrió luego de una protesta por condiciones de comercialización del frijol, en una entidad donde el gobierno federal impulsa un programa de soberanía alimentaria con precios de garantía.

La mandataria detalló que este programa ha generado un incremento en la producción, con cerca de 300 mil toneladas adicionales, además de duplicar la compra pública en Zacatecas respecto al año anterior.

El esquema incluye semillas mejoradas, acopio y compra directa a productores en estados como Zacatecas, Nayarit y Durango, en medio de la caída en los precios del frijol y del maíz.