Incendio en Dos Bocas es controlado sin afectar operación de la refinería

Pemex informó que un incendio registrado en el perímetro del área de almacenamiento de la refinería Olmeca fue sofocado sin daños a instalaciones ni interrupciones operativas

Petróleos Mexicanos informó que un incendio se detectó alrededor de las seis horas en la zona perimetral del predio uno de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, y precisó que el siniestro ocurrió fuera de las instalaciones operativas del complejo.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el fuego se ubicó específicamente en el área cercana a la barda perimetral, lo que permitió aislar el incidente sin que se comprometiera la infraestructura crítica destinada al resguardo de combustibles.

La mandataria leyó el boletín de prensa de Pemex, el cual precisa que personal especializado desplegó acciones de control que permitieron sofocar el incendio en un lapso breve, con lo cual se evitó su propagación hacia zonas estratégicas del complejo industrial.

Pemex indicó que las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos permanecen sin afectaciones y continúan en condiciones operativas normales, lo que garantiza la continuidad de las actividades productivas en la refinería.

Las primeras evaluaciones técnicas apuntan a que el origen del incidente pudo relacionarse con la acumulación de residuos de hidrocarburos, fenómeno asociado a las lluvias torrenciales e inundaciones registradas recientemente en la región.

Pemex confirmó que mantiene en curso verificaciones adicionales conforme a sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental, con el objetivo de determinar con precisión las causas del incendio.

Las revisiones incluyen inspecciones en el perímetro afectado, evaluación de posibles riesgos residuales y análisis de las condiciones del terreno tras las lluvias intensas registradas en la zona costera de Tabasco.