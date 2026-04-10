El incendio registrado en la zona de almacenamiento de coque de la refinería Olmeca fue controlado en aproximadamente dos horas, sin reporte de personas lesionadas

El incendio en la zona de almacenamiento de coque de la refinería Dos Bocas reportado ayer fue controlado por personal de emergencia en un lapso aproximado de dos horas, sin registro de personas lesionadas ni daños estructurales en las instalaciones, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

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La mandataria precisó que el incidente ocurrió en un área donde se resguarda coque, subproducto sólido del proceso de refinación del petróleo. Explicó que este material se genera tras la producción de gasolina y diésel de bajo azufre, y que se almacena previo a su comercialización o uso industrial.

Sheinbaum indicó que la causa del incendio aún se encontraba bajo análisis técnico. “Probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora“, señaló, al referirse a las primeras hipótesis revisadas por personal especializado. Añadió que el director de Petróleos Mexicanos y el área de Transformación Industrial acudieron al sitio para encabezar la evaluación.

El operativo de atención incluyó la participación de equipos de Pemex, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes acudieron de inmediato para contener el fuego. La presidenta destacó que los servicios de emergencia actuaron de forma coordinada y que el siniestro se controló sin que se extendiera a otras áreas de la refinería.

La titular del Ejecutivo federal aclaró que un incidente previo con personas fallecidas ocurrió fuera de la barda perimetral de la refinería, en una zona cercana al puerto, y que ese caso se encuentra bajo investigación de la fiscalía correspondiente. Subrayó que el evento reciente no dejó afectaciones humanas.

Las autoridades federales mantienen la revisión técnica para determinar el origen del incendio y establecer medidas de prevención. Pemex continúa colaborando con las instancias correspondientes en la entrega de información, mientras se espera un informe detallado sobre las causas y condiciones del evento.