Independientemente del precio o valor nutricional, 40% de los mexicanos prefiere comer tacos: Research Land

Encabezan la lista los tacos al pastor, seguidos por los de carnitas, barbacoa, canasta y suadero

Con más de 139 mil taquerías en el país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el taco concentra una de cada cuatro decisiones de gasto en comida fuera del hogar.

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En este tenor, se estima que 40% de los mexicanos elige consumir tacos por su accesibilidad ya que “están en todos lados“, por encima de factores como el precio, la variedad o incluso el valor nutricional, revela una encuesta hecha en el marco del Día Mundial del Taco, por la agencia de investigación de mercados Research Land.

En cuanto a preferencias, el estudio confirma el liderazgo del taco al pastor, con 29% de las menciones, seguido por carnitas (23%), barbacoa (21%), canasta (18%) y suadero (9.0 por ciento).

En el análisis de los datos, destaca que el consumo es mucho más diverso de lo que sugiere el ranking, pues si bien predominan los tacos clásicos de taquería (39%), una parte significativa dice consumir versiones caseras que incluye los tacos de guisado y el “placero” (26%), de asador (14%), así como propuestas gourmet (13%) o vegetarianas (8.0%), lo que subraya “la evolución del mercado“.

“Lo que evidencian los datos es que el taco se consolidó como una solución cotidiana. No compite únicamente por sabor, sino por disponibilidad, cercanía y por la facilidad con la que se integra a la rutina diaria del consumidor”, explica Pablo Levy, director general de Research Land.

Por otro lado, en términos económicos, el gasto en fondas, taquerías y establecimientos similares representa alrededor del 26% del total que los hogares destinan a alimentos fuera del hogar, señalan datos del INEGI.

A esto se suma que estimaciones de la industria sitúan el valor del mercado de taquerías y antojitos por encima de los 200 mil millones de pesos anuales, considerando tanto el canal formal como el informal.

“Estamos frente a una industria altamente pulverizada, pero con un alcance masivo. El taco logra algo que pocos productos consiguen y es el estar presente en todos los niveles socioeconómicos y en múltiples momentos de consumo“, observó Levy.

Tras lo anterior y más allá del tipo de taco, el contexto en el que se consumen refuerza su papel dentro de la dinámica social.

Así, 36% de los encuestados señaló que prefiere comer tacos en reuniones con familia o amigos, aunque como una comida rápida entre semana (30%) es una opción, y en menor proporción se prefiere su ingesta en el marco de una salida nocturna (12 por ciento).

La Encuesta señala que las taquerías de barrio con local establecido se mantienen como el espacio predilecto para consumirlos (68%), lo que sugiere que la confianza, la cercanía y la experiencia siguen siendo factores determinantes en la decisión de compra. Le siguen los puestos de lámina en la calle (22%) y los hechos en casa con la familia (8.0 por ciento).

La encuesta también señala que existe un claro consenso en torno a los elementos esenciales que acompañan al taco, ya que 50% de los mexicanos considera que los tacos deben llevar limón, cebolla y cilantro; 41% aseguró que su favorito son las cebollitas cambray bien asadas; 8.0% dijo que nopales preparados y 1.0% optó por pápalo o rabanitos frescos.

En cuanto a salsas, 44% dijo combinar salsa roja y verde en el mismo plato; 35% declaró su gusto por la salsa verde y 20% por la roja.