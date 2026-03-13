Los consejeros señalaron que el uso de una grabación presuntamente apócrifa y obtenida de manera ilegal rebasa los límites de la libertad de expresión

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PRI retirar un promocional identificado como PRI NL LO NUEVO en su versión radio y televisión, el cual, a decir del gobernador Samuel García, difunde contenido calumnioso y una grabación apócrifa e ilegal, con la intención de asociar su imagen con situaciones negativas, por lo que solicitaron tanto la suspensión del citado material, como el dictado de una tutela preventiva.

Los consejeros electorales aceptaron emitir las medidas cautelares solicitadas por el gobernador de Nuevo León, junto con un diputado local y el partido Movimiento Ciudadano. Advirtieron que el uso de una grabación presuntamente apócrifa e ilegal, misma que en el promocional se identifica como “audio filtrado”, y que se le atribuye a un diputado local, excede los límites a la libertad de expresión, pues no se tiene certeza respecto a que el referido audio hubiera sido obtenido de forma legal o con autorización de quien supuestamente habla en el mismo.

Adicionalmente, consideró que aun sin el elemento del audio, de manera preliminar, el promocional denunciado contiene una calumnia electoral, pues atribuye directamente a los referidos servidores públicos la comisión de un delito.

Por ello, se ordenó al PRI sustituir dicho promocional, y a las concesionarias de radio y televisión, evitar su difusión.

No obstante, rechazaron la tutela preventiva referente a la abstención de difundir mensajes de contenido similar, ya que se trata de una solicitud que versa sobre hechos futuros de realización incierta.

Sin embargo, las consejerías integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias hicieron un llamado al partido político que pautó el promocional, a efecto de que, en el futuro, confeccione sus promocionales dentro de los límites a la libertad de expresión.