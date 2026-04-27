INE rechaza conflicto de interés con Talleres Gráficos en producción de credenciales

Con la integración de los tres nuevos consejeros electorales, el consejo general del INE aprobó un informe en el que se exculpa a Talleres Gráficos de México de cualquier conflicto de interés por la producción de la nueva credencial de elector en el país.

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Con el hasta hace unas semanas director de Talleres Gráficos de México y ahora consejero electoral, Arturo Chávez, en la mesa la consejera electoral Carla Humprey, aseguró que está garantizada la calidad y confidencialidad de este documento y que la propuesta electa fue la que mejores condiciones presentó.

Explicó que la contratación de millones de credenciales de elector para los próximos años y en la antesala de las elecciones federales de 2027 es una más relevantes de este instituto y como en otros procesos de adquisición o contratación de bienes y servicios, se requiere la colaboración de diversas áreas institucionales, específicamente para atender las actividades inherentes al proceso de licitación.

Detalló que el contrato para el periodo 2026-2031 fue adjudicado al consorcio liderado por Cosmocolor en participación conjunta con iCard Solutions y Talleres Gráficos de México, tras obtener una puntuación la más alta de 97.18 puntos en una evaluación que priorizó la especialidad técnica y la seguridad sobre el precio.

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Agregó que la protección de datos personales y borrado seguro se implementará una arquitectura de seguridad multicapa que incluye el cifrado de extremo a extremo y el protocolo de borrado seguro bajo el estándar internacional, lo que asegura que la información sensible de la ciudadanía sea eliminada de manera irreversible de los sistemas del proveedor inmediatamente después de la producción de cada lote.

"El análisis jurídico concluyó que la participación de Talleres Gráficos de México no representa un conflicto de interés ni un riesgo de injerencia gubernamental, ya que sus funciones están estrictamente limitadas en el ensobretado de credenciales para el extranjero y no cuenta con acceso ni almacenamiento persistente de la base de datos del padrón electoral", sentenció.

La presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores puntualizó que el nuevo modelo de credencial para votar permite que la ciudadanía decida la inclusión visible de su autoidentificación indígena o afromexicana, así como la sustitución del dato del sexo por el género no binario, integrando además información biométrica y el domicilio dentro de los códigos QR.

APRUEBAN MULTAS

Además se resolvieron 35 procedimientos administrativos sancionadores y de quejas en materia de fiscalización instaurados en contra de partidos políticos nacionales, candidaturas, aspirantes y proveedores.

Los consejeros electorales señalaron que fueron fundados o parcialmente fundados 17 procedimientos analizados, por lo que impuso sanciones por más 2.1 millones de pesos a partidos políticos, personas físicas y personas morales, derivadas de infracciones vinculadas principalmente al incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización.

Al revisar los informes de ingresos y gastos de precampaña de los partidos políticos a los cargos de diputaciones en Coahuila, el proyecto de resolución revisó 36 candidaturas, 25 de Movimiento Ciudadano y 11 de Morena.

La Unidad Técnica de Fiscalización realizó los procedimientos de monitoreo correspondientes en anuncios espectaculares, propaganda colocada en vía pública, diarios, revistas, medios impresos, páginas de Internet y redes sociales, con el objeto de verificar los gastos realizados por los sujetos obligados.

Por ello, se propuso imponer sanciones económicas a los partidos por un total de 1 millón 465 mil 500.79 pesos, de los cuales 60 mil 257.99 pesos corresponden a Movimiento Ciudadano y a Morena un millón 405 mil 242.80 pesos.