Durante la revisión de afiliaciones para nuevos partidos, se detectaron irregularidades en los procesos de los ya existentes

Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) revisa las afiliaciones a los partidos en formación, prepara sanciones contra partidos políticos por incluir indebidamente a personas a sus padrones electorales.

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El consejo general resolverá la próxima semana 30 procedimientos ordinarios sancionadores, los expedientes de 385 personas y ordenará dar vista a las autoridades judiciales por posibles violaciones a las leyes electorales, de acuerdo con las conclusiones de la Unidad Técnica de Fiscalización, la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Comisión de Quejas del INE determinó que los partidos denunciados no presentaron los medios de prueba para demostrar que la afiliación se hizo con su consentimiento, por lo que propone se impongan multas que en conjunto superarían los 10 millones de pesos.

Detalló que dos personas se desistieron de sus quejas y en el caso de otras 266 se propuso no tener por acreditada la infracción, porque los institutos políticos presentaron las cédulas de afiliación correspondientes, con las cuales se acredita que dichas afiliaciones se realizaron con el consentimiento de las y los denunciantes.

Las sanciones serán aplicadas a los seis partidos políticos: PRI, PAN, Morena, PT, PVEM y MC, aunque no se explicó en qué proporción cada uno.

Por otro lado, la Comisión también dio a conocer diversas resoluciones relacionadas con vistas ordenadas por diversas autoridades, en las cuales, en primer lugar, se declaró la caducidad de la potestad sancionadora contra el Ayuntamiento de Xilitla, en San Luis Potosí, debido a que transcurrieron más de dos años sin resolución, lo que afectó la certeza jurídica. En el mismo sentido, se declaró un procedimiento contra particulares y empresas en Durango.

Respecto a una vista en contra de algunos partidos políticos nacionales, se acreditó que incumplieron con la obligación de capturar en el sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles la información curricular y de identidad de sus aspirantes. Por ello, se propone que se impongan amonestaciones públicas y multas que en conjunto superan los 2.3 millones de pesos.

También se formula sancionar al otrora candidato a diputado federal por el municipio de Lerma de Villada, Estado de México, con una multa de más de 21 mil pesos, al comprobarse que entregó información falsa sobre su situación como deudor alimentario.

Al haberse acreditado la omisión de respuesta por parte de un delegado del Registro Público de la Propiedad en Chiapas, el colegiado sugirió dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno estatal para que determine las acciones correspondientes.

Por lo que toca a la iniciada contra la Agrupación Política Nacional Cambio Democrático Nacional, se expuso que la misma sea acreedora de una amonestación pública, por no informar oportunamente cambios en sus órganos directivos.

Finalmente, la Comisión plantea que el Partido del Trabajo (PT) sea sancionado con una multa de 108 mil pesos, al haber informado fuera de plazo las modificaciones en la integración de sus órganos directivos nacionales y estatales.