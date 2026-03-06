Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se enredaron en la resolución de la revisión de los gastos de los partidos políticos en 2024, que originalmente planteaban imponer multas por 706.9 millones de pesos a siete partidos nacionales y varios locales, por anomalías en las prerrogativas que recibieron en 2024.

Al explicar el punto, el consejero Jaime Rivera subrayó que estas sanciones que se discutían podrían bajar a alrededor de 600 millones de pesos, menores a las originalmente planteadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, debido a que algunas multas no fueron totalmente respaldadas por la Unidad de Fiscalización y otras lograron ser subsanadas por los institutos políticos.

Después de un receso para tratar de ordenar los documentos que se recibieron, el consejero Jaime Rivera advirtió que presentar documentos de último minuto, incluso minutos antes de empezar la sesión, pueden ser estrategias de los partidos políticos para atrasar las decisiones o pueden ser resultado de falta de orden al interior de los partidos o incluso errores de la propia Unidad de Fiscalización.

Las principales irregularidades detectadas en los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales y locales están gastos no comprobados, gastos sin demostrar que los servicios fueron reales, dudas sobre origen y destino de recursos, así como sobre empresas contratadas.

Además, incumplimiento de reglas de fiscalización y cuentas por cobrar antiguas, en el caso del PT, con más de un año de antigüedad.

Por su lado, la consejera Carla Humphrey criticó que los partidos políticos insisten en no erogar de manera adecuada los recursos destinados a la capacitación y liderazgo de las mujeres, por lo que demandó tomar en serio el tema.

“Estos recursos no son optativos de erogar en estos rubros, son mandatos legales para fortalecer la formación política y garantizar la participación sustantiva de las mujeres. Cuando no se ejercen correctamente no sólo hay una sanción económica, se afecta la calidad de nuestra democracia“, sentenció.