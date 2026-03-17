Este registro reúne a las personas sancionadas por esta conducta, tipificada en las leyes electorales, y permite consultar la información al elegir candidatos a cargos públicos

El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), acumula 476 registros ordenados por distintas autoridades, principalmente tribunales electorales locales, desde su inicio en septiembre de 2020 y con corte al 10 de marzo de 2026. En ese periodo, el padrón contiene 432 personas inscritas por resoluciones relacionadas con Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

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Este registro es una lista pública de todas las personas que han sido sancionadas por esta conducta, que incluso está tipificada en las leyes electorales, con el objetivo de inhibir este tipo de violencia y sirve para consultar la información en los procesos de elección de candidatos a cargos de elección popular antes de las elecciones.

Una de las herramientas más poderosas de este mecanismo era la posibilidad de declarar, que, en casos especialmente graves, estas personas perdían el modo honesto de vivir y con ello la posibilidad de ser candidatos a cargos públicos.

Sin embargo, la SCJN determinó que esta es una valoración subjetiva, por lo que estableció que pese a estar sentenciados por tribunales electorales por este tipo de violencia, los registrados no tendrán mayor afectación, pues el Registro quedará solo como un elemento informativo.

Una burla, quitar sanciones

Por violencia política se entiende todo tipo de agresiones contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos para influir en los resultados electorales y/o fomentar la imposición de regímenes criminales por medio de la fuerza, con asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y cualquier otro mecanismo que produzca daño físico o emocional.

El INE advirtió que la violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorsión, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.

La información estadística del INE ubica a Oaxaca con 144 registros, la cifra más alta entre las entidades federativas, y le siguen Veracruz, con 60; Chiapas, con 38; Tabasco, con 27, y el Estado de México, con 22.

En cuanto a la composición de las personas registradas, el padrón identifica 354 hombres y 78 mujeres. Entre los casos incluidos aparecen 25 personas reincidentes, con antecedentes de más de una sanción, una de las cuales acumula 10 registros, mientras otras tres cuentan con tres sanciones y una más con cuatro.

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A partir de la información por entidad, el registro también consigna casos en Guanajuato (21), Campeche (19), Morelos (13), así como en Chihuahua y Puebla con 11 cada una. Otros estados presentan cifras menores, entre ellas Michoacán, Nayarit y Zacatecas.

En relación con los efectos de las resoluciones, la información indica que 12 personas perdieron el modo honesto de vivir, lo que permitió su inscripción en el registro nacional. Además, 383 inscripciones ya cumplieron con la temporalidad de la sanción establecida en las resoluciones correspondientes y permanecen en el registro histórico.

Finalmente, el Registro Nacional concentra la información derivada de resoluciones emitidas por distintas autoridades electorales, con el propósito de dar seguimiento a las sanciones vinculadas con Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.