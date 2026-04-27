INEGI reporta déficit comercial por más de 1,000 mdd en el primer trimestre de 2026

Las exportaciones siguen siendo el principal motor de la economía mexicana. No obstante que en el primer trimestre del 2026, la balanza comercial mostró un déficit de mil 011.83 millones de dólares, cifra mucho mayor al déficit de 269.21 millones del mismo periodo del 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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El déficit total se divide en un déficit de la balanza petrolera de seis mil 610.70 millones de dólares, el mayor para un periodo igual desde 2023 y un superávit de la balanza no petrolera de cinco mil 598.86 millones de dólares, el mayor para un periodo igual desde 2020.

En este sentido, entre enero y marzo de este año, las exportaciones totales crecieron 17.92% anual, su mayor avance para un periodo igual desde 2022 (18.04 por ciento).

Según los datos, este crecimiento estuvo impulsado por el componente no petrolero que avanzó 19.67 por ciento.

Al interior, las exportaciones manufactureras crecieron 19.41%, ante el avance de 30.18% de las exportaciones manufactureras no automotrices, en donde el impulso se ha concentrado en las exportaciones de equipo de cómputo.

En contraste, las exportaciones automotrices acumulan una contracción de 2.91% anual, caída ligeramente menor a la de 3.94% registrada en el primer trimestre del 2025.

En tanto, las exportaciones totales de bienes crecieron a una tasa anual de 27.65%, debido al crecimiento de las exportaciones no petroleras de 29.59%; las exportaciones petroleras mostraron una contracción de 20.41%, hilando 12 meses consecutivos a la baja.

"Mientras que las exportaciones manufactureras distintas del sector automotriz crecieron 43.65% a tasa anual en marzo pasado, su mayor tasa desde mayo del 2021. En contraste, las exportaciones automotrices crecieron 1.99%", señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE.

En ese tenor, aseveró que "para este año, se espera un crecimiento de 10% en las exportaciones de México. Esto implica que será el sector exportador el que impulse la economía de México, a pesar de los aranceles de Estados Unidos".