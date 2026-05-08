El jitomate, el chile serrano, la gasolina premium y el gas LP continúan registrando aumentos que impactan el bolsillo de los consumidores

De nueva cuenta los altos precios del jitomate, el chile serrano, pero ahora la gasolina premium y el gas LP, entre otros, propiciaron que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, mejor conocida como la inflación, se mantuviera alto y se ubicara en 4.45%, aunque el porcentaje fue menor al 4.56% observado en marzo pasado.

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Y si bien hay una baja, a analistas preocupa que la inflación hila tres meses por encima del 4.0%, “algo no visto en el periodo de marzo de 2021 a diciembre de 2024, cuando acumuló 46 meses por arriba de ese nivel“.

En su comparación mensual, la inflación se desaceleró de manera significativa al ubicarse en 0.20%, desde el 0.86% del mes anterior.

Tras lo anterior, el área de Estudios Económicos de Banamex mantiene su estimación de que 2026 cerrará con una inflación general y subyacente de 4.3%, “con presiones al alza derivadas de aranceles que parece se empiezan a manifestar, aumentos acumulados en costos laborales e incrementos en precios internacionales de energéticos, compensadas parcialmente por un tipo de cambio apreciado respecto al año pasado y un crecimiento económico que se mantendrá moderado”.