El Ejecutivo federal mantiene un acuerdo para que la gasolina magna se ubique por debajo de 24 pesos por litro

La inflación en México bajó a 4.53 por ciento en abril, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras dijo que el gobierno federal mantiene negociaciones con el sector gasolinero para reducir costos en combustibles, en particular el diésel.

LEE ADEMÁS: México busca traer desde Argentina a almirante ligado al huachicol

El indicador inflacionario descendió desde 4.59 por ciento registrado en marzo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que marca una desaceleración en el crecimiento de precios al consumidor en el país.

“Hay una disminución de la inflación“, declaró Sheinbaum al presentar, durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, los datos más recientes y señalar que la tendencia favorece la estabilidad económica en el corto plazo.

El Ejecutivo federal mantiene un acuerdo para que la gasolina magna se ubique por debajo de 24 pesos por litro, mientras el diésel se mantiene en 28 pesos, con el objetivo de reducir costos en transporte y logística.

“Ellos solicitaron algunos temas, por ejemplo, que bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta“, explicó sobre las demandas del sector gasolinero en las mesas de negociación.

La Secretaría de Hacienda analiza la reducción de comisiones en pagos electrónicos y vales de combustible, medida que impacta directamente en el precio final del diésel, utilizado principalmente en transporte de carga.

El gobierno federal también reportó un aumento en la producción de combustibles en refinerías de Petróleos Mexicanos, así como una disminución en el contrabando de hidrocarburos, lo que fortalece el abasto interno.

A nivel internacional, el precio de la turbosina registra aumentos por el conflicto en Irán y restricciones en el estrecho de Ormuz, lo que presiona los costos energéticos globales y mantiene un entorno incierto para el mercado de combustibles.