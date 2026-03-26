Inflación no detendrá adquisición de seguros de gastos médicos que crecerá 11.0% en 2026: AMIS

Se pagó en 2025, 24.4 mmdp por casos de cánceres y tumores, pero una hemorragia intracerebral costó más de 425,000 pesos

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) aseveró que la creciente inflación que se observa en la economía del país, no será factor para que la gente que está por adquirir un seguro de gastos médicos, deje de hacerlo.

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En conferencia de prensa, Norma Alicia Rosas, directora general del organismo, explicó que el incremento de los precios de las pólizas puede ser más por el alza de los costos de la atención hospitalaria, honorarios médicos y el precio de los medicamentos.

“Si una persona está preocupada porque tal vez considera que debe tener una protección para su familia y que cuando enfrente una situación necesita contar con la protección de un seguro, no es algo que nosotros estemos viendo que no lo va a comprar por el incremento de la inflación. Hay una gran variedad de productos, coberturas y protección y mucho depende de la necesidad de las propias personas”, comentó a pregunta expresa.

Al explicar cómo las aseguradoras utilizan las primas del seguro de gastos médicos para hacer frente a todas las obligaciones, Rosas señaló que 93% de los pagos van a hospitales, honorarios médicos y medicamentos; en el desglose, 58% va para hospitales; 26% para honorarios médicos y 9.0% para medicamentos.

Aseguró que hasta ahora no tienen indicios de que empresas o personas estén optando por cancelar sus seguros de gastos médicos tras los incrementos a las primas que varias compañías han tenido que aplicar para hacer frente al impacto del cambio fiscal, tras el acuerdo al que llegó la industria con el gobierno federal en 2025.

De hecho, reiteró el pronóstico de la AMIS de que las primas de seguros de accidentes y enfermedades, en donde se incluye el ramo de gastos médicos, crecerán 11% en términos nominales este año.

No dejó de señalar que de 2015 a 2025 se ha observado un incremento importante de la adquisición del seguro de gastos médicos, pues en 2015 eran 9 millones 161 mil asegurados, y para el año pasado se registraron 14 millones 560 mil, siendo después de la pandemia por Covid-19, cuando se dio un incremento importante en la compra de este tipo de seguro.

Por otro lado, la directora general de la AMIS observó que si bien las aseguradoras en México enfrentan una creciente demanda de atención médica relacionada con padecimientos de alta incidencia, comentó que los siniestros por los que más pagan son cánceres y tumores, para lo cual en 2025 se destinaron más de 24.4 mil millones de pesos.

Le siguieron enfermedades del sistema osteomuscular (12.8 mil millones de pesos), accidentes (9.3 mil millones de pesos) y padecimientos del sistema digestivo (8.2 mil millones de pesos). En conjunto, estos diagnósticos concentran la mayor parte del gasto médico del sector.

Pero los datos muestran que los padecimientos más costosos se encuentran en disciplinas médicas altamente especializadas, como las hemorragias intracerebrales, con un costo superior a 425 mil pesos por caso; las complicaciones pediátricas; y cánceres, cuyo costo promedio supera los 330 mil pesos.

La industria reporta que el costo promedio nacional por siniestro alcanzó los 132,175 pesos al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento anual de 12.5%.

“Este dato confirma la tendencia al alza en los gastos por atención médica y subraya la importancia de contar con coberturas adecuadas para proteger las finanzas de los hogares ante eventos inesperados de salud”, puntualizó Norma Alicia Rosas.