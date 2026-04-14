Informe de seguridad reporta caída de homicidios en marzo de 2026

El gobierno federal informó una reducción de 41 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos desde septiembre de 2024. Marzo de 2026 registró el nivel más bajo en más de una década

El gobierno federal presentó el informe de seguridad con cifras consolidadas al 31 de marzo de 2026 y reportó una disminución de 41 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso desde septiembre de 2024. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el indicador pasó de 86.9 a 51.4 casos diarios.

LEE ADEMÁS: Gala Chilanga 2026: así fue la pasarela urbana en el Monumento a la Revolución

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que marzo de 2026 registró el nivel más bajo en homicidios dolosos en los últimos 11 años.

Indicó que el promedio diario durante el primer trimestre del año se ubicó en 50.8 casos, el más bajo para ese periodo desde 2015. Explicó que los datos provienen de registros de las 32 fiscalías estatales y forman parte del seguimiento mensual de incidencia delictiva.

El informe indicó que siete entidades concentraron 50.2 por ciento de los homicidios del país. Guanajuato ocupó el primer lugar con 9.2 por ciento, seguido por Chihuahua con 8.3 y Baja California con 8 por ciento. Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca completaron el grupo con participaciones entre 5.9 y 6.4 por ciento.

En el desglose por entidad, Guanajuato reportó una disminución de 63 por ciento en el promedio diario de homicidios al comparar febrero de 2025 con marzo de 2026. Baja California registró una reducción de 42 por ciento en el mismo periodo. El Estado de México presentó una baja de 54 por ciento, mientras Nuevo León alcanzó una reducción de 74 por ciento. Zacatecas reportó la disminución más amplia con 89 por ciento.

El reporte también incluyó el comportamiento de Sinaloa, donde se registró un incremento en homicidios a partir de septiembre de 2024 por una pugna entre grupos delictivos. Al comparar el punto más alto de junio de 2025 con marzo de 2026, el promedio diario disminuyó 63 por ciento. La tendencia se mantiene a la baja en lo que va del año.

En delitos de alto impacto, la autoridad reportó una reducción de 52 por ciento en el promedio diario desde 2018. En la comparación entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, el secuestro disminuyó 36 por ciento, la extorsión 17.7 por ciento y el robo de vehículo con violencia 27 por ciento. El robo a casa habitación con violencia registró un incremento de 2.2 por ciento.

La Secretaría de Gobernación informó acciones de atención a las causas en 61 municipios de 22 entidades, con más de 342 mil visitas domiciliarias y más de 540 ferias de paz. El programa sumó más de 2 millones de servicios y trámites, con énfasis en salud, educación y programas sociales, además de la recuperación de 392 espacios públicos.