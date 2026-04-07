Informe sobre la ONU abre oportunidades a México para trabajar: López Rabadán

Advirtió que México no debe convertirse en referente internacional por desapariciones, y que la crisis que enfrenta el país no puede seguir siendo ignorada

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la crisis de desapariciones no puede ser ignorada y las recomendaciones de la ONU son un llamado de atención para el país, no un ataque, y pidió al gobierno mexicano que las tome en cuenta, antes de desacreditar a los organismos internacionales.

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En conferencia de prensa, advirtió que México no debe ser el referente internacional en desapariciones y la crisis por la que atraviesa el país no puede ignorarse, minimizarse ni descalificarse.

Apuntó que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar, con carácter de urgente, que la asamblea general de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para atenderse mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales y que México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en la materia.

“Hay una alta responsabilidad por cumplir: investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de ella”, indicó.

López Rabadán recordó que México es parte de los mecanismos internacionales y tratados internacionales de derechos humanos, y esos mecanismos existen para señalar, evaluar y corregir.

“Lo más delicado es que la ONU ha advertido que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, ya que se realizan de forma generalizada o sistemática en contra de la población civil”, lamentó.

En este contexto, precisó que es fundamental garantizar investigaciones claras, exhaustivas y técnicamente sólidas que permitan que las familias obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Agregó que es evidente que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente.

Hoy, abundó, más de 132 mil personas están desaparecidas en nuestro país, existen 72 mil restos humanos sin identificar y se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas. Frente a esa lamentable realidad, dijo, han sido las propias familias, las madres buscadoras, quienes han salido a hacer el trabajo que le corresponde al Estado.

“Son vidas, son familias, son historias que siguen esperando respuesta. México necesita verdad, necesita justicia y necesita respuestas“, por lo que hizo un llamado urgente a erradicar la impunidad que existe y mejorar las capacidades forenses.