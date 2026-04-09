El plan federal combina construcción, reconstrucción y mantenimiento con inversión histórica y despliegue simultáneo en todo el país

El secretario Jesús Antonio Esteva Medina informó que se han concluido 306 kilómetros de ejes prioritarios, que forman parte de una meta total de 2 mil 485 kilómetros que se ejecutarán durante la administración. El avance reduce tiempos de traslado y fortalece la conexión entre regiones.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario precisó que el plan de infraestructura se ejecuta en múltiples frentes de obra. En Puebla, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí se desarrollan nuevos tramos con puentes y libramientos.

En Tabasco, Campeche y Oaxaca los segmentos terminados se abren de inmediato a la circulación, en una dinámica mantiene operación continua y evita tramos inconclusos. Cada intervención busca conectar comunidades y facilitar el transporte local, afirmó el funcionario.

El programa de puentes y distribuidores registra 11 estructuras en proceso y ocho adicionales en arranque, en el que destacan proyectos como el puente Nichupté en Quintana Roo, próximo a su apertura, y el puente Rizo de Oro, que concluirá su estructura en junio. Varias obras adelantaron su calendario, lo que ha permitido liberar circulación antes de lo previsto.

La estrategia, precisó Esteva, incluye mantenimiento masivo mediante el programa Mega Bachetón, mediante el cual el gobierno atiende más de 40 mil kilómetros de la red federal libre de peaje. En los primeros meses del año se han reparado cerca de 29 mil baches.

Destacó que la intervención del gobierno emplea miles de trabajadores y maquinaria en todo el país. El objetivo es recuperar la red carretera con una inversión acumulada de más de 315 mil millones de pesos.

El gobierno también ejecuta un programa de reconstrucción tras daños por lluvias. Se intervienen caminos y puentes en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Las obras iniciaron en abril tras procesos de licitación. El objetivo es restablecer la conectividad en zonas afectadas.

La inversión total en infraestructura carretera supera los 315 mil millones de pesos. El despliegue combina construcción, mantenimiento y reconstrucción. La red vial se convierte en un eje estratégico para la movilidad, el comercio y la integración territorial.

La ejecución de obras incorpora nuevas tecnologías en pavimentación y conservación. El uso de reciclaje de materiales y polvo de neumáticos permite reducir costos y extender la vida útil de las carreteras. Este enfoque técnico mejora la eficiencia operativa y disminuye el impacto ambiental en la red federal.