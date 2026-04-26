Ingreso a educación media superior 2026: se registran más de 307 mil jóvenes en México

Resalta la SEP que esto representa un incremento de 10 por ciento en comparación con las cifras reportadas en 2025

Más de 307 mil jóvenes se registran en el proceso para ingreso a educación media superior Mi derecho, mi lugar 2026, cantidad que supera en más de 10 por ciento a la de 2025, dio a conocer la Secretaría de Educación Pública.

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Los resultados del proceso de asignación 2026 se publicarán el 18 de agosto, y se abrirá un periodo extraordinario de registro del 19 al 26 de agosto para que nadie se quede sin estudiar su preparatoria.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que este proceso continúa consolidándose como un modelo más justo, incluyente y centrado en el derecho a la educación. Muestra de ello es que, en este segundo año de su implementación, se registraron 307 mil 241 aspirantes, lo que representa un aumento de 10 por ciento respecto a 2025.

Destacó que esta cifra, en la que el 54 por ciento (165 mil 254) corresponde a mujeres y el 46 por ciento (141 mil 987) a hombres, refleja la confianza de las familias y de las y los estudiantes en este nuevo esquema, que elimina barreras históricas de acceso al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México y garantiza oportunidades reales para todas y todos los egresados de educación secundaria.

Tras el cierre del registro el pasado 17 de abril, 40 por ciento de las y los aspirantes eligió opciones de acceso directo sin examen; 37 por ciento optó por combinar examen con escuelas de ingreso directo, y solo 15 por ciento decidió participar exclusivamente mediante examen.

En 2025 se registraron 272 mil 393 aspirantes, mientras que este año la cifra ascendió a 307 mil 241, lo que representa un incremento de 10 por ciento. “Estos resultados demuestran que las juventudes reconocen cada vez más las alternativas educativas que privilegian el acceso universal y la continuidad escolar”, dijo Delgado.

En este sentido, informó que 18 estados del país ya adoptaron el ingreso a la Educación Media Superior sin examen, consolidando una política nacional orientada a eliminar la exclusión educativa. Las entidades que ya operan bajo este esquema son: Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Los resultados del proceso de asignación 2026 se publicarán el 18 de agosto y anunció que se abrirá un periodo extraordinario de registro del 19 al 26 de agosto para quienes no hayan realizado su trámite en el periodo ordinario.

“Estamos construyendo un sistema educativo más humano, más justo y verdaderamente universal, donde educarse no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas y todos”, señaló.

Refrendó que con esto se avanza hacia un modelo donde el derecho a la educación se coloca por encima de cualquier mecanismo excluyente.

Delgado Carrillo subrayó que el nuevo modelo de ingreso forma parte de la transformación del Bachillerato Nacional, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), cuyo propósito es garantizar que todas y todos los estudiantes tengan un lugar asegurado en la preparatoria al concluir la secundaria.