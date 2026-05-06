Inicia el camino rumbo al Mundial; convocados de Liga MX comienzan concentración en el CAR

Diez jugadores más sparrings se pondrán bajo las órdenes de Javier Aguirre; Vega y Gallardo recibieron permiso para reportar tras Concacaf

Oficialmente comienza el camino rumbo a la Copa del Mundo. A 36 días de la inauguración y el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica el 11 de junio, el campamento Tricolor inicia este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

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Por ahora solo para los convocados que militan en la Liga MX, los cuales son un total de 12 futbolistas, aunque este día reportarán diez que se pondrán bajo las órdenes de Javier Aguirre y su cuerpo técnico.

Los dos faltantes que llegarán después son Jesús Gallardo y Alexis Vega, ambos jugadores del Toluca, quienes recibieron permiso para jugar el miércoles la semifinal de vuelta de la Concacaf ante LAFC.

Serán un total de seis semanas de trabajo las que tendrá este grupo de futbolistas con el entrenador nacional, si bien muy pocos de ellos serán titulares en la Copa del Mundo.

Para que este campamento premundialista tenga un poco de más sentido, el Vasco llamó a ocho jugadores en calidad de sparrings, para así completar los entrenamientos.

El plan de trabajo de los mundialistas de Liga MX

El trabajo comenzará en el CAR y se mantendrá de esa manera tanto lo que resta de esta semana, como la próxima y la mitad de la tercera de este mes, ya que el 22 de mayo se miden a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Posteriormente, volverán a la capital del país y en la última semana de mayo, viajarán a Los Ángeles para enfrentar a Australia en el Rose Bowl de Pasadena el 30 de mayo.

Ya con el resto de convocados del extranjero, México cerrará sus juegos de preparación el 4 de junio ante Serbia en el Nemesio Diez de Toluca.

La intención de Javier Aguirre es encontrar el mejor funcionamiento posible de este grupo de jugadores de Liga MX, quienes todos tuvieron un periodo de vacaciones luego de que dejaron a sus equipos en el balompié nacional, amén de que varios de ellos se perdieron la Liguilla.

Por ello es que el técnico nacional está obligado a sacarle el máximo nivel a estos futbolistas, para que cuando lleguen los del extranjero se logren amalgamar a la mejor Selección Nacional posible.

Alexis y Gallardo reportarán después del miércoles

Si bien ya se había dicho que los seleccionados nacionales iban a estar completamente concentrados a partir del seis de mayo, de último momento esto no sucederá tal cual estaba programado.

La razón es que Toluca le pidió a Selección que les dejaran quedarse con Jesús Gallardo y Alexis Vega un par de días más, para la vuelta de Concacaf ante LAFC.

La FMF concedió el permiso a los Diablos Rojos y ambos jugadores reportarían en el transcurso de la semana, tras jugar este miércoles por la noche en el Estadio Nemesio Diez.

Guillermo Ochoa llegará en próximos días

Por otra parte, el veterano arquero Guillermo Ochoa se espera que reporte en próximos días en el CAR, con lo que será el primer seleccionado en el extranjero que reporte a este campamento pre-mundialista.

El guardameta de casi 41 años ya no cerrará la temporada en el AEL Limassol de Chipre, por lo que vendrá a trabajar con Raúl Rangel y Carlos Acevedo, los otros dos arqueros mundialistas.

Lista de jugadores a reportar en el CAR

CHIVAS: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González

AMÉRICA: Israel Reyes

PUMAS: Guillermo Martínez

CRUZ AZUL: Erik Lira

TIJUANA: Gilberto Mora

SANTOS: Carlos Acevedo

TOLUCA: Alexis Vega y Jesús Gallardo* (Pendientes por Concachampions)

SPARRINGS: Óscar García, Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzell García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda.