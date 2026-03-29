Inicia el periodo de difusión de los proyectos de Presupuesto Participativo

A partir de este 29 de marzo inició el periodo de difusión de proyectos rumbo a la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, por lo que hasta el 16 de abril la ciudadanía conocerá las propuestas para mejorar su comunidad.

Las personas promoventes de proyectos podrán realizar actividades informativas en espacios públicos de mayor afluencia dentro de cada unidad territorial, así como a través de medios digitales y electrónicos.

Este periodo, que concluirá el 16 de abril, tanto el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) como las personas proponentes podrán realizar actividades informativas con el objetivo de acercar a la ciudadanía las propuestas que buscan mejorar su entorno.

Las acciones de difusión estarán enfocadas en informar sobre la Consulta, dar a conocer los proyectos que serán sometidos a opinión, explicar las iniciativas de manera clara y difundir las modalidades de participación (presencial o digital).

En el caso de la propaganda impresa, ésta deberá centrarse exclusivamente en el proyecto participante y podrá distribuirse únicamente dentro del perímetro de la unidad territorial correspondiente, sin invadir espacios como oficinas públicas, templos religiosos o sedes partidistas, únicamente durante el periodo autorizado.

Los materiales multimedia deberán ser informativos, respetar los derechos de autor, identificar claramente el número de proyecto, la Unidad Territorial y la demarcación, y retirarse una vez concluido el periodo de difusión.

Con el fin de garantizar un proceso equitativo, queda estrictamente prohibido el uso de la imagen de menores de edad, mensajes que inciten a la violencia, el uso de recursos públicos o símbolos partidistas, así como cualquier acto de descalificación, coacción o entrega de beneficios a cambio de la opinión ciudadana.

Asimismo, no se permitirá la colocación de propaganda en mobiliario urbano, ni la instalación de módulos fijos, ni el uso de radio y televisión para la promoción de proyectos, ni la promoción de actividades de las Copaco o de sus integrantes.

En caso de incumplimiento, las personas proponentes podrán ser exhortadas a corregir su conducta y, de reincidir, sus proyectos podrían ser sancionados e incluso excluidos de la jornada consultiva.

Como parte de las acciones de inclusión, el Instituto organizará foros informativos en unidades territoriales con proyectos impulsados por personas en situación de postración o en prisión preventiva, garantizando que la ciudadanía conozca todas las propuestas.

En el caso de proyectos de personas en el extranjero, en estado de postración o en prisión preventiva, la difusión podrá realizarse por una persona designada oficialmente, mediante documento que incluya nombre, firma y alcances de la difusión autorizada.

Finalmente, en proyectos presentados por niñas, niños y adolescentes, la difusión estará a cargo de la persona responsable del registro, asegurando el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Para mayor información, la Convocatoria Única puede consultarse en: https://iecm.mx/www/docs/consulta2026/Convocatoria_COPACO-PP.pdf