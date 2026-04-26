Inicia en México construcción de la mayor planta de metanol de ultra bajo carbono del mundo

La inversión de Pacífico Mexinol en Sinaloa supera los 3,300 millones de dólares y se espera esté lista en 2030

Con una inversión de más de tres mil 300 millones de dólares, inició la construcción de la mayor planta de metanol de ultra bajo carbono del mundo, el proyecto con el que se espera posicione a México como referente global en la producción de metanol de bajas emisiones, así como actor estratégico en la nueva industria química de bajo carbono y en la transición energética global.

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En este sentido, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que el proyecto Pacífico Mexinol, del grupo Transition Industries, representa una de las inversiones industriales más relevantes en la historia reciente del país, ubicada en Topolobampo, Sinaloa, con el acompañamiento del Gobierno de México, en colaboración con los gobiernos estatal y municipal.

Asimismo, precisó que la inversión cuenta con la participación de inversionistas institucionales internacionales y organismos multilaterales, lo que refleja la confianza en México como destino para proyectos industriales sostenibles y su relevancia en nuevas plataformas productivas de América del Norte.

El metanol es un insumo clave para múltiples cadenas industriales, utilizado en la producción de materiales, combustibles y productos químicos. En su versión de bajas emisiones, se convierte en un componente relevante para procesos industriales y energéticos más limpios.

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Arranca en Sinaloa la construcción de la mayor planta de metanol de ultra bajo carbono del mundo



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La planta contempla un modelo de emisiones netas cercanas a cero (Net Zero), mediante tecnologías de captura de carbono, energías limpias e hidrógeno verde. Tendrá capacidad de producción de 1.8 millones de toneladas anuales de metanol azul y 350 mil toneladas de metanol verde, fortaleciendo la competitividad industrial de México y su integración en cadenas globales de valor.

Durante su construcción se generarán alrededor de seis mil empleos, además de más de 400 empleos permanentes, impulsando el desarrollo regional y la formación de talento especializado.

El proyecto también contempla el uso de agua residual tratada y más de 200 medidas de mitigación ambiental, además de programas de desarrollo comunitario e inclusión.

En conjunto, Pacífico Mexinol se inserta en la visión del Gobierno de México de impulsar una política industrial basada en inversión sostenible, fortalecimiento de cadenas de valor y crecimiento con bienestar social.