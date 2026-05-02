Inicia la Liguilla; Chivas, a salir vivo del Volcán y Cruz Azul del Jalisco

Una semana después de que terminó la fase regular del Clausura 2026, por fin este sábado comienza la Liguilla en busca del campeón del futbol mexicano en lo que ya se saborea también como la previa de la Copa del Mundo.

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El comienzo de la Fiesta Grande será con dos partidos muy atractivos, en los que mientras los locales buscarán sacar una buena ventaja para la vuelta, mientras que los visitantes intentarán salir vivos de aduanas muy complejas.

Chivas, a salir vivo del Volcán donde lo golearon

Chivas tuvo un impresionante torneo regular más allá de que no lo cerró de la mejor forma y perdió el liderato. Entrar en segundo lugar y solo por un gol menos que Pumas que le ganó la posición, es signo claro de que la escuadra de Gabriel Milito fue de las mejores del semestre.

Sin embargo, la Liguilla pinta muy complicada para el Rebaño Sagrado, porque de entrada no tiene a sus cinco seleccionados nacionales: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y el goleador Armando González.

Por si fuera poco, el entrenador Gabriel Milito tampoco tiene disponible a Daniel Aguirre por problemas musculares y a Hugo Camberos por la misma situación, por lo que serían hasta siete bajas para el inicio de la Liguilla.

Con todas esas circunstancias, Chivas se meterá este sábado al Estadio Universitario de Nuevo León, el Volcán de los Tigres, cancha en la que hace apenas unas semanas, con todo y su cuadro estelar, fue vapuleado 4-1 por el local.

Del lado del local, los dirigidos por Guido Pizarro, si bien entraron séptimos en la Liguilla, vienen de ganarle al Nashville en la ida de las semifinales de la Concachampions, por lo que traen la moral muy arriba.

Aunque no tendrán equipo completo, ya que el estratega argentino no podrá contar ni con Joaquim Pereira ni con Ozziel Herrera, quien no pudo acabar el juego ante Nashville por lesión.

Cruz Azul visita al Atlas sin centro delantero

El otro juego de este sábado es el que protagonizarán en el Estadio Jalisco tanto Atlas en calidad de local, como Cruz Azul, quien visita primero en esta serie y va con la misión de traerse el menor daño posible.

Fue una entrada ríspida de La Máquina a la Fiesta Grande, porque si bien derrotó a Necaxa, lo logró tras una semana muy convulsa en la que Nicolás Larcamón fue cesado y Joel Huiqui colocado como interino.

Así que Cruz Azul no llega en su mejor momento a la búsqueda del título y su primer partido lo tendrá que jugar sin delantero centro nominal, ya que Gabriel Fernández está lesionado y Nico Ibáñez tampoco está disponible.

Es probable que Huiqui utilice a Christian Ebere como eje de ataque, por lo que tendrá que echar mano de lo que tiene disponible para sacar avante este duelo.

Del lado del Atlas, los dirigidos por Diego Cocca llegan con mejor estado anímico, porque no solo se metieron a la Liguilla en la última fecha, sino lo lograron con un triunfo sobre América en el Estadio Banorte, para así ganar la sexta posición en la clasificación.

La fuerza de estos Zorros está en su orden táctico y en su localía, por lo que deben aprovechar que Cruz Azul no es tan sólido como en otros momentos del torneo.

Aunque este equipo rojinegro ya demostró que la cancha del Coloso de Santa Úrsula no le espanta, ya que ahí le ganó al América su boleto para esta Liguilla.

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