Tras los cambios que anunció el gobierno de México en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en donde su titular ahora es Columba Jazmín López Gutiérrez, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) confía que se fortalecerá al campo mexicano.

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“Tenemos la certeza de que, con su talento, experiencia y compromiso, daremos continuidad al fortalecimiento del campo mexicano. El Consejo Nacional Agropecuario, junto con sus consejos estatales y su membresía, que en conjunto agrupan más del 75% del producto interno bruto agroalimentario, reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando de manera coordinada, con visión propositiva, privilegiando el diálogo y la colaboración, en beneficio del sector agroalimentario y de todas las comunidades que lo integran”, señaló el organismo.

No dejó de reconocer el trabajo y la dedicación del extitular de la Sader, Julio Berdegué, al frente de la Secretaría, destacando su liderazgo en escenarios complejos y su permanente disposición al diálogo, la apertura y la construcción de acuerdos en favor del campo mexicano.

La CNA, que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y que preside Jorge Esteve Recolons, desea éxito a la ingeniera López Gutiérrez, como nueva titular de la Secretaría de Agricultura y aseguró que “seguiremos avanzando con responsabilidad, unidad y compromiso por el campo de México”.

Cabe recordar que el pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum determinó que más que una renuncia, Julio Berdegué dejaría la Sader para hacerse cargo de la asesoría y coordinación de los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas de cara a la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su cuenta de la red social X, Berdegué agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum “el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete”, aunque él se mantendrá dentro de la esfera de gobierno federal.