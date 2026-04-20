Inician Encuentros de Greer con sectores primordiales de México

Iniciaron los encuentros, primero entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Jamieson Greer.

Previo a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió con representantes de la industria automotriz en México y del sector acerero.

LEE ADEMÁS: Balacera en las Pirámides de Teotihuacán hoy: reportan disparos en la zona arqueológica

Desde alrededor de las 08:30 horas, en el Club de Banqueros de la Ciudad de México, iniciaron los encuentros, primero entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Jamieson Greer.

Después, al filo de las 09:00 horas, se llevó a cabo la reunión con integrantes de la industria automotriz, destacando a Rogelio Garza (AMIA), Francisco Garza (General Motors México), Rodrigo Centeno (Nissan México), Klaus von Moltke (BMW México), Miguel Barbeyto (Mazda México), Daniel González Luque (Stellantis México) y Derich Halvorsen (Mercedes-Benz México).

Por el sector acerero, participaron figuras clave como Guillermo F. Voguel (Tenaris), Máximo Vedoya (Ternium México), Raúl Gutiérrez Muguerza (Grupo Deacero), Víctor Martínez-Cairo (ArcelorMittal México), Eduardo Garza T. Junco (Frisa) y Joseph Wolldenberg (Tubacero).

También estuvieron presentes Pedro Rivera González (Minera Autlán), Luis Alberto Güereca-Mada (Gerdau Corsa), Osear Chahín San (TA 2000) y Salvador Quesada Salina (CANACERO), reforzando la representación del sector industrial.

Tras estos encuentros, Greer y Ebrard se trasladaron a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum, y posteriormente regresarían al Club de Banqueros para encabezar dos reuniones adicionales con otros sectores.

Cabe recordar que Jamieson Greer encabeza la delegación de Estados Unidos en la segunda ronda de conversaciones bilaterales del T-MEC, clave para la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.