Inició ya la Operación Cicatriz con los partidos aliados: Ricardo Monreal

Anticipa que la aprobación de la minuta del Plan B será el 7 de abril en comisiones y el 8 en el pleno de San Lázaro

Tras la negativa del PT a aprobar la revocación de mandato para 2027, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que ya inició la “operación cicatriz”, porque la unidad de la 4T debe ser la prioridad.

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Precisó que la minuta de la reforma a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución en materia electoral, aprobada la noche del miércoles, ya fue turnada a comisiones y será abordada después de Semana Santa, donde los diputados deberán deliberar y, en su caso, aprobar estos tres artículos.

“No es lo que la presidenta quería”, porque había enviado un paquete con cuatro artículos; sin embargo, en el Plan B solo se aprobaron tres, mientras que el Plan A contemplaba 11 artículos constitucionales, explicó.

Insistió en que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum es un triunfo de congruencia y coherencia política.

Precisó que ya se reunió con el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, para recomponer la relación y mantener la unidad, buscando aprobar leyes que beneficien al país.

“Nos necesitamos todos… debemos mantener la unidad de la coalición rumbo a 2027 y 2030. Es mucho lo que se juega en el país y debemos continuar con el proceso de transformación iniciado en 2018”, puntualizó.

Agregó que el 7 de abril se votará en comisiones (Puntos Constitucionales y Reforma Electoral) y el 8 de abril en el pleno de la Cámara de Diputados.

Consideró que no habrá dificultad para alcanzar la mayoría calificada con los partidos aliados.

“La oposición probablemente no acompañe, pero se mantiene la unidad entre los tres partidos aliados, ya sin el artículo 35 que contemplaba la revocación de mandato en el tercer y cuarto año”, explicó.

Recordó que cualquier nueva reforma electoral deberá presentarse hasta dentro de un año y que, tras junio, no habrá posibilidad de cambios en materia electoral hasta 2028, una vez concluido el proceso electoral.