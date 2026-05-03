Insiste el PAN en decretar la desaparición de poderes en Sinaloa

La licencia solicitada por Rocha Moya a su cargo no resuelve el problema tan grave por el que atraviesa la entidad

El hecho de que el ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, haya pedido licencia a su cargo no resuelve el problema, en tanto que no se tomen medidas contundentes para combatir la delincuencia y el crimen organizado en esa entidad, por ello, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, insistió en que la desaparición de poderes en Sinaloa debe ser la primera medida para verdaderamente ir solucionando la crisis de inseguridad que atraviesa.

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Precisó que las acusaciones formales presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios por delitos relacionados con el narcotráfico confirman una situación que durante años fue advertida y que hoy adquiere una dimensión institucional.

“Es lamentable que investigaciones de esta magnitud provengan de otro país antes que de nuestras propias autoridades. Esto cambia completamente la dimensión del problema, ya no hablamos solo de corrupción, sino de la posible distorsión de un proceso democrático mediante la participación de grupos criminales”, subrayó.

Romero Herrera advirtió que uno de los elementos más delicados es que los señalamientos plantean la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2021. Por ello, el Senado de la República debe evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en la entidad, como un mecanismo constitucional para restablecer el orden ante situaciones extraordinarias.

🚨Insistimos en la desaparición de poderes en Sinaloa, por el bien de las familias sinaloenses. pic.twitter.com/AHCHDJ2XQh — Acción Nacional (@AccionNacional) May 3, 2026

“Que el ex gobernador Rocha haya pedido licencia no resuelve el problema, en tanto que no se tomen medidas contundentes para combatir la delincuencia y el crimen organizado en Sinaloa, por ello, Acción Nacional continúa insistiendo en la desaparición de poderes en esta entidad como medida para verdaderamente ir solucionando la crisis de inseguridad que vive ese estado de la República y darle a las familias sinaloenses mejores condiciones de vida. No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria frente a una crisis que ha rebasado a las autoridades locales. Sinaloa y su gente merecen un gobierno que sí vea por ellos, y no por los criminales”, señaló.

Finalmente, Jorge Romero advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él, y reiteró que se debe garantizar el Estado de derecho y la seguridad de las y los ciudadanos.

“Defender el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas es defender a México. Ante esta grave afrenta al bienestar y la integridad de las familias sinaloenses, Acción Nacional no dejará de insistir en que merecemos algo mejor que la supuesta transformación que ofreció un movimiento que ha destruido todo a su paso”, concluyó.