Insiste Morena en que alcaldesa de Cuauhtémoc es responsable por derrumbe

El documento que presentó no es una negativa al proyecto, como la alcaldesa ha señalado en sus redes sociales, acusan diputados

El vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, aseguró que hay evidencias que desmienten los argumentos de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sobre el derrumbe que cobró la vida de tres trabajadores el 9 de marzo.

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En conferencia de prensa dijo que la alcaldesa ha sostenido que negó el permiso de demolición pero no existe ninguna evidencia que lo compruebe. Agregó que el oficio CDMX/AC/DGODU/DMLCYDU/2025 FOLIO 87/2025 menciona textualmente:

“por lo anterior se previene al interesado por una sola vez y por escrito, a efecto de que en un término de 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la presente prevención subsane las observaciones antes señaladas mediante la Ventanilla Única de Trámites de la Alcaldía Cuauhtémoc”.

Este documento no es una negativa al proyecto, como la alcaldesa ha señalado en sus redes sociales y acusó que TikTok es donde comparte evidencias, pero no hay evidencia de que la alcaldía haya negado el permiso a esta obra de demolición.

García denunció que la directora de Obras de Cuauhtémoc, Mariana Rodríguez Mier y Terán, era la misma de la administración de Lía Limón en Álvaro Obregón:

“Reciclan perfiles que benefician a las mismas empresas. Hay una red comercial que el PRIAN comparte en esta ciudad y que debemos parar en seco para que no sigan poniendo a funcionarios que no saben de ley a poner en peligro a las personas”, sentenció.

Precisó que la directora de Obras de la alcaldía estuvo en Mesa de Demoliciones con conocimiento del proyecto en noviembre 2025, y la alcaldía confirmó por escrito que sabía del inicio de trabajos, pero pasaron cinco meses sin ninguna supervisión.

Insistió en que la alcaldía es la única autoridad que supervisa obras, debe verificar medidas de seguridad y suspender trabajos irregulares, y esta facultad no puede delegarse a nadie más.