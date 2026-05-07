Insiste Sheinbaum: necesario aportar pruebas ante acusaciones contra funcionarios

Claudia Sheinbaum respondió a señalamientos difundidos por legisladores y medios sobre presuntos vínculos de funcionarios de Morena con redes de huachicol y delincuencia organizada; afirmó que cualquier acusación contra servidores públicos debe sostenerse con pruebas y presentarse ante el Ministerio Público.

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Durante su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta de México respondió a declaraciones del diputado Mario López, quien acusó al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y al dirigente morenista Mario Delgado de invitarlo a una red de huachicol.

La presidenta pidió que cualquier persona que tenga pruebas presente una denuncia formal. “Si el diputado tiene pruebas que las presente y que presente su denuncia ante el Ministerio Público”, declaró.

La mandataria también mencionó acusaciones difundidas contra un cónsul mexicano en Miami y contra gobernadores de oposición. Señaló que las fiscalías y el Poder Judicial deben investigar cualquier señalamiento con evidencia suficiente y rechazó que las declaraciones públicas sustituyan los procedimientos legales. “Si no, todo se vuelve un asunto de declaración”, sostuvo.

Sheinbaum explicó además el procedimiento que siguió el gobierno mexicano ante una solicitud urgente de detención enviada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos. Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores revisó el expediente y solicitó opinión de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual concluyó que no existían pruebas suficientes para proceder con las capturas.

La presidenta señaló que el expediente fue difundido públicamente por las autoridades estadounidenses y afirmó que los documentos contienen descripciones, pero no pruebas compatibles con el sistema penal acusatorio mexicano. “Lo bueno es que la fiscalía dice: tiene que haber pruebas”, expresó. También indicó que la cancillería solicitó formalmente mayores elementos probatorios antes de atender la petición de detención.