La Sección XXII de la CNTE anunció que seguirá movilizándose y podría convocar paro nacional y afectar la Copa Mundial 2026 si no hay avances

Después de 72 horas de colapsar calles del centro histórico de la Ciudad de México, bloquear Paseo de la Reforma y sin lograr entrevistarse con la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantaron su plantón del zócalo capitalino para regresar a sus estados, aunque bajo la amenaza que regresarán en las próximas semanas.

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Este viernes, los profesores disidentes se apostaron a las afueras de las oficinas de distintas Afores para protestar contra las reformas a la Ley del Issste.

Las protestas fueron implementadas en las oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma, donde los trabajadores de la educación, pintaron fachadas y cerraron el paso vehicular por varios minutos, generando un severo conflicto vial.

Los cortes fueron en las oficinas de Metlife, Afore XXI Banorte, Profuturo, Inbursa, Sura, Citi Banamex Afore y Afore Azteca.

En mítines frente a todas estas oficinas, denunciaron que la presidenta Claudia Sheinbaum y en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador incumplieron con su promesa de derogar totalmente la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007 y denunciaron que las Afores manejan miles de millones de pesos de sus recursos, pero les dan pensiones raquíticas.

El pliego petitorio contempla, además de la derogación de esta reforma, eliminar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, incrementos salariales y mejorar las condiciones laborales y de seguridad para el personal educativo, sobre todo en regiones conflictivas.

CNTE amenaza con más paros

Tras retirar su plantón, los representantes de la Sección XXII de la CNTE anunciaron que continuará con movilizaciones en los estados y con la exigencia de reinstalar la mesa de negociación con el gobierno federal e incluso amenazaron que de no haber avances volverán a hacer un paro nacional el 15 de mayo y también interrumpirán las actividades del Mundial de Fútbol, que se llevará a cabo en junio.

Sin embargo, aseguraron que lograron visibilizar sus demandas sobre la Ley del Issste, pensiones y mejoras laborales, aunque no hubo acuerdos inmediatos.

Entre consignas de “Si no hay solución no rueda el balón”, la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Yenny Araceli Pérez, aseguró que regresarán con la misión de lograr la abrogación de las leyes lesivas a sus intereses.

“Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial de Fútbol. Tenemos una consigna, que si no abrogan la Ley del Issste no va a rodar el balón, pero esperemos que no sólo se quede en consigna, que realmente ahí estemos todos los contingentes de la CNTE y todos aquellos sectores que también han sido vulnerados en su derecho a una jubilación digna. La CNTE no conoce de derrotas, por eso, unidos y organizados regresaremos a esta plancha del zócalo”, puntualizó.