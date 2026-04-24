Invasión Puma en el Hidalgo; boletos agotados para el juego ante Pachuca

Los felinos solo necesitan el empate para asegurar el subliderato; si ganan, podrían quedar en la cima

Los Pumas tienen muy ilusionada a su afición de que este torneo pueda ser en el que al fin la sequía de 15 años sin título pueda terminar.

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El conjunto del Pedregal es segundo de la tabla general con 33 puntos, pero este sábado se enfrenta al Pachuca en casa, rival durísimo porque es el tercero de la clasificación.

Es tanta la fe que tiene el pueblo auriazul en su equipo dirigido por Efraín Juárez, que este sábado en el Estadio Hidalgo ante los Tuzos invadirá la cancha de visitante.

Claro está que también existe el riesgo de perder y bajar a la tercera posición, por lo que es un juego sumamente importante para los del Pedregal.

Boletos agotados para el juego

Desde este viernes Pachuca informó a través de sus redes sociales, que los boletos para el duelo ante Pumas están completamente agotados.

De tal forma que el lleno está asegurado, toda vez que muchísima gente de la capital y de estados aledaños, además de la propia ciudad hidalguense, seguramente estará en ese inmueble para apoyar a los Pumas dada su gran convocatoria, amén de que también la escuadra local ha dado un gran torneo.

Los precios ayudaron a que el boletaje se acabara, ya que en zona general estaban en 550 pesos, mientras que en platea en 650.

🌪️ | ¡QUE LA FUERZA DEL HURACÁN NOS ACOMPAÑE!



¡Gracias afición! ¡Boletos agotados para nuestro duelo de mañana en casa! 🏟️🤍💙#PachucaPumas pic.twitter.com/DCZ5LtHctr — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) April 24, 2026

Pumas podría terminar hasta líder

A los Pumas solamente les basta empatar para asegurar la segunda posición con 34 puntos ya que nadie los podría alcanzar en lo que resta de la fecha.

Sin embargo, si sacan la victoria alcanzarían las 36 unidades; si Chivas pierde o incluso empata ante Tijuana y termina con menor diferencia de goles que los felinos, Universidad Nacional conseguiría cerrar como líder general.

Pachuca, obligado a ganar

Pachuca necesita sí o sí la victoria para aspirar al segundo lugar, ya que tiene 31 unidades y los tres puntos lo pondrían con 34 unidades en la segunda posición.

Un empate no le sirve, ya que solo alcanzarían los 32 puntos, insuficientes para rebasar los 33 de Pumas. Además, si pierden y Cruz Azul gana, los Tuzos bajarían hasta el cuarto lugar de la tabla.