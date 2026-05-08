Precisó que estos proyectos llegan en un momento clave para México, donde fortalecer la conectividad y la movilidad será esencial para impulsar el desarrollo regional y el crecimiento

Ante el anuncio de una inversión superior a los 7 mil 600 millones de pesos para infraestructura carretera en 2026, el dirigente sindical y diputado federal Pedro Haces Barba destacó que este proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum representa una apuesta estratégica para fortalecer el crecimiento económico y la generación de empleos en México.

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El legislador de Morena advirtió que la competitividad de un país no solo se construye con inversión, sino con infraestructura capaz de conectar regiones, mover la economía y generar oportunidades reales de desarrollo para las y los trabajadores.

Además, precisó que este tipo de proyectos llegan en un momento importante para México, donde fortalecer la conectividad y la movilidad será clave para impulsar el desarrollo regional y las oportunidades de crecimiento, más en el marco de la renegociación del TMEC.

“El país necesita seguir generando condiciones para que el crecimiento llegue a más regiones y beneficie directamente a las familias mexicanas”, dijo tras precisar que la modernización carretera no solo impacta la movilidad y la conectividad, sino también la capacidad de fortalecer la actividad económica, reducir tiempos y mejorar las condiciones para la productividad.

Asimismo, destacó que la inversión en infraestructura tendrá un impacto directo en la generación de empleos y en el fortalecimiento de distintas regiones del país.

“La generación de empleo que puede detonarse con este tipo de proyectos es enorme. La infraestructura también significa bienestar para miles de familias mexicanas.”

Haces Barba dejó en claro que esta inversión, además del impacto inmediato en empleos directos e indirectos, este tipo de inversiones suelen generar un efecto positivo en sectores como transporte, comercio, servicios y logística, fortaleciendo la actividad económica regional.

Subrayó que el crecimiento económico sostenible requiere una visión donde gobierno, trabajadores y sectores productivos avancen en la misma dirección.

Para Pedro Haces, este tipo de inversiones reflejan una visión de largo plazo orientada a consolidar un México más conectado, productivo y con mayores oportunidades para las futuras generaciones.

“México tiene todo para crecer. Lo importante es seguir construyendo las condiciones para que ese crecimiento se traduzca en bienestar real para las y los trabajadores“, concluyó.