Inversionistas mantienen confianza en México pese a violencia en Jalisco: Fernando Chico Pardo

Banamex está listo para apoyar los proyectos estratégicos que hagan crecer la economía del país: Manuel Romo

Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, dejó claro que hay confianza en México.

LEE ADEMÁS: ¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères? El empresario mexicano que enamoró a Emma Watson y Belinda

Y es que, precisamente cuando se llevaba a cabo la firma del acuerdo con los nuevos inversionistas, quienes tendrán un 24% de las acciones, a la par estaba en proceso un operativo federal para capturar a Nemesio Oseguera “el Mencho”, quien fue abatido en el intento. Ante esta situación, aseguró que ninguno de los nuevos accionistas dudó en continuar con el proceso de inversión.

“El día que tenían que firmar todos estos inversionistas, fue el domingo que tuvimos los eventos de ‘el Mencho’ y no hubo ninguno que dudó o tuvo algún segundo pensamiento, nada. Todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones.”

“Esto habla maravillas de México. La gente quiere confiar en México, quiere invertir en México. Es gracias al liderazgo que tenemos.”

Al cierre de estos acuerdos más del 25% de las acciones de Banamex estará en manos de inversionistas mexicanos, que —dijo— tienen clara muestra de confianza en el país y en su gobierno.

La declaración se dio durante el inicio de los trabajos de la 34 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex.

Se dijo agradecido de participar como Presidente del Consejo, con la responsabilidad de representar a todos los accionistas que se han unido al proyecto. Además, destacó ante el secretario de Hacienda, Edgar Amador, que todos los procesos de autorización y regulatorios para la compra del 25% de acciones de Banamex se hayan dado en tiempo récord, por lo que confía en que el proceso para los nuevos inversionistas avance de la misma manera.

Chico Pardo consideró prioritario el proceso de desincorporación de Citi y además “urgente”, sin dejar de señalar que el objetivo de su gestión será hacer que Banamex sea el banco de los jóvenes y que acompañe a sus clientes en todo lo que necesiten.

Antes, el director del grupo, Manuel Romo, afirmó que México es un país de oportunidades y que 2026 es “un año determinante”, aunque advirtió que para aprovecharlo es necesario actuar con decisión.

De lo contrario —señaló— se corre el riesgo de perder un momento único para transformar la competitividad del país, su capacidad de atraer inversión y su papel dentro de la región.

“En un mundo que se percibe fracturado e incierto, nuestra invitación es a confiar en México y en sus perspectivas.”

Añadió que el sector privado tiene la responsabilidad y la oportunidad de ejercer liderazgo social y ser un factor de desarrollo.

Romo sostuvo que en el mundo se observa un ataque a la institucionalidad, que desdibuja los pesos y contrapesos y prioriza agendas político-ideológicas dentro y fuera de los países, lo que representa un punto de quiebre en el orden internacional.

Aseveró que México se encuentra en una situación privilegiada, aunque el atractivo del país por sí solo no es suficiente para impulsar el crecimiento económico.

Por ello, consideró fundamental fortalecer el Estado de derecho, así como garantizar certidumbre jurídica y seguridad física, condiciones que permitan a los inversionistas tomar decisiones de largo plazo.

“La banca tiene un rol decisivo en acompañar los proyectos estratégicos que pueden consolidar esta oportunidad.”

En ese sentido, aseguró que Grupo Financiero Banamex está listo para participar y apoyar estos proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico del país.