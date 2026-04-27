Invertir no es una moda ni un lujo: es una de las decisiones más importantes: Banamex

La decisión que puede hacer crecer (o frenar) a tu negocio

Para cualquier empresa que busca crecer, adaptarse y mantenerse competitiva, debe tener en la mira invertir, que “no es moda ni un lujo, sino una de las decisiones más importantes”, asegura Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex.

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Datos del INEGI indican que en México más del 70% de las Pymes busca expandirse, pero solo una parte tiene acceso a financiamiento, y cuando lo consigue, usualmente lo destina primero a insumos, maquinaria o pago de deudas, lo que refleja que invertir no solo es tener dinero, sino saber usarlo correctamente.

Antes de tomar decisiones, conviene analizar: los objetivos del negocio, el flujo de efectivo, el beneficio esperado y los riesgos de la inversión, los cuales deben mantenerse bajo control.

Si no se tiene experiencia financiera, buscar asesoría y comenzar con montos pequeños puede marcar la diferencia.

El director de Educación Financiera señala que existen cinco tipos de inversión empresarial:

La inversión directa en el negocio, que incluye compra de maquinaria, equipo, vehículos, capacitación, marketing y tecnología, es la más común.

La inversión en sostenibilidad y responsabilidad social, cada vez más relevante por su impacto ambiental y reputacional.

La expansión del negocio, que implica abrir nuevas sucursales o entrar a nuevos mercados, incluso internacionales.

La diversificación de ingresos, que reduce riesgos al crear nuevas líneas de productos o servicios para mantener estabilidad.

Y finalmente, las inversiones financieras, que permiten colocar excedentes en instrumentos como pagarés, depósitos o fondos de inversión, manteniendo la liquidez necesaria para la operación.