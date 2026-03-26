Invierten 150 mdp en obras hidráulicas en Magdalena Contreras; mejora suministro de agua en más de 20 colonias

Los trabajos benefician a 120 mil habitantes, incrementan el caudal en 100 litros por segundo y reducen fugas y desabasto en la demarcación

El Gobierno de la Ciudad de México invirtió 150 millones de pesos en obras de agua, drenaje y saneamiento en la alcaldía Magdalena Contreras, en beneficio de alrededor de 120 mil habitantes, lo que permitió incrementar el suministro de agua en 100 litros por segundo -equivalentes a 9 millones de litros diarios– y mejorar el acceso al recurso en más de 20 colonias, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

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Durante el evento “Más Agua, Más Vida: Modernización Hidráulica en la alcaldía Magdalena Contreras”, señaló que esta intervención forma parte de una estrategia para garantizar el derecho al agua y atender una de las principales demandas en la zona, especialmente durante la temporada de estiaje.

Detalló que los trabajos incluyeron la modernización de las plantas potabilizadoras del río Magdalena, la automatización de cuatro pozos, la instalación de transmisores de presión, la rehabilitación de estaciones hidrométricas y la implementación de sistemas de telemetría, lo que permitió un suministro más constante.

Mejoramos el abasto de agua en 16 colonias de la @ALaMagdalenaC con la rehabilitación de la segunda planta potabilizadora del Río Magdalena.



El agua es un derecho, no un privilegio. Por eso mantenemos nuestro compromiso con acciones que lleven este recurso a donde más se… pic.twitter.com/UzfUzF2zK5 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 26, 2026

“Hoy se tiene más agua, más calidad de vida y un suministro más constante”, afirmó, al señalar que en colonias como Tierra Unida y Lomas de San Bernabé se triplicaron las horas de servicio.

En materia de drenaje, indicó que se retiraron 18 mil metros cúbicos de azolve en presas, equivalente a siete albercas olímpicas, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias.

También informó que el caudal de agua tratada aumentó 70 por ciento, lo que representa alrededor de 4 millones de litros adicionales, equivalentes a 400 pipas, como parte de un esquema integral que incluye abastecimiento, drenaje y saneamiento.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, detalló que en 2025 se destinaron más de 27 millones de pesos en acciones para mejorar la infraestructura hidráulica, lo que permitió reducir en 23 por ciento las fugas y en 19 por ciento la falta de agua en la alcaldía.

Explicó que entre las principales obras se encuentra la rehabilitación de la planta potabilizadora Río Magdalena II, la instalación de 20 transmisores de presión, la automatización de cuatro pozos y la rehabilitación de tres estaciones hidrométricas, lo que permitió mejorar el servicio en al menos 16 colonias.

Agregó que también se invirtieron cerca de 15 millones de pesos en la rehabilitación de la planta de tratamiento del río Magdalena, cuya capacidad pasó de 30 a 50 litros por segundo, lo que permite reutilizar agua en espacios públicos como el Deportivo Primero de Mayo y el Foro Cultural Magdalena Contreras.

Llevamos la modernización hidráulica a la @ALaMagdalenaC recuperando más de 100 litros de agua por segundo en las zonas donde más se necesita.



Estamos transformando la relación de la ciudad con este recurso vital para garantizar el acceso al agua como un derecho que no debe… pic.twitter.com/VWnbbWwZoH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 26, 2026

Para 2026, indicó que continúan las obras con nuevas acciones, entre ellas la instalación de telemetría en 11 rebombeos, mejoras en el suministro en colonias como Tierra Unida y Ampliación Lomas de San Bernabé, así como la construcción de infraestructura para captación de agua pluvial con una inversión cercana a 20 millones de pesos.

En tanto, el alcalde de Magdalena Contreras, José Fernando Mercado Guaida, señaló que el suministro pasó de 60 a más de 200 litros por segundo en distintas colonias, lo que permitió que zonas con problemas históricos de desabasto cuenten ahora con agua de manera más regular.

“Hoy podemos decir que prácticamente la mitad de Contreras, que tenía problemas graves de agua, ya cuenta con el servicio”, afirmó, al señalar que los trabajos forman parte de un modelo de gestión enfocado en mejorar el abastecimiento, reducir pérdidas y fortalecer la infraestructura hidráulica en la demarcación.