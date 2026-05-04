IPN bajo revisión: Sheinbaum exige claridad por cierre de fundación y manejo de recursos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el IPN explicará el cierre de su fundación, mientras el órgano interno de control mantiene indagatorias por presuntas irregularidades

Tras cuestionamientos públicos sobre el manejo de recursos, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó claridad al Instituto Politécnico Nacional (IPN) sobre el cierre de su fundación y la creación de un nuevo esquema de patronato.

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“Sería muy bueno que lo explicaran perfectamente”, señaló al referirse a la necesidad de informar a estudiantes, académicos y a la opinión pública sobre las decisiones administrativas.

El director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, informó que existía falta de claridad en el funcionamiento del patronato anterior. La institución prevé detallar los motivos del cambio y el estado de los recursos involucrados.

El órgano interno de control mantiene investigaciones sobre contrataciones y manejo de fondos en ejercicios recientes. Las indagatorias incluyen posibles irregularidades administrativas que deberán acreditarse con pruebas.

“Cualquier investigación tiene que llegar a sus últimas consecuencias”, afirmó la presidenta al referirse al seguimiento institucional de los casos.

La mandataria señaló que el director del IPN cuenta con trayectoria académica y que la institución ha incrementado su matrícula, lo que implica nuevas necesidades de recursos y personal.

El caso se inscribe en la revisión de estructuras administrativas dentro del IPN y en el seguimiento a posibles responsabilidades por el uso de recursos públicos, bajo supervisión de instancias de control interno.