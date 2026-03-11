Irán anuncia que no jugará el Mundial 2026 por falta de garantías. Conoce qué selección podría reemplazarlo y la fuerte multa que impondría la FIFA

El ministro de Deporte y Juventud de Irán, Ahmad Doyanmali, aseguró este miércoles que el país no tiene intención de acudir al Mundial que se disputará en Estados Unidos. En una entrevista concedida a la televisión estatal iraní, el funcionario expresó su postura debido al contexto político y las tensiones entre ambas naciones.

Durante sus declaraciones, Doyanmali lanzó fuertes críticas contra Estados Unidos, calificándolo como un “gobierno corrupto”. Según el ministro, las condiciones actuales no garantizan la seguridad de los jugadores ni del equipo iraní, lo que dificulta la posibilidad de participar en la próxima Copa del Mundo.

El funcionario iraní explicó que la decisión está relacionada principalmente con la falta de garantías de seguridad para los futbolistas. En sus palabras, “nuestros hijos no tienen seguridad y básicamente no hay condiciones para asistir”, dejando claro que el conflicto político y militar influye directamente en la postura del país.

El ministro también cuestionó el papel de las autoridades del fútbol internacional. Doyanmali afirmó que si otro país hubiera realizado acciones similares, la comunidad internacional habría actuado para retirarle la sede del Mundial, insinuando que Estados Unidos recibe un trato distinto pese a ser, según sus palabras, un “país agresor”.

Las tensiones bélicas agravan el conflicto

El funcionario vinculó la posible ausencia de Irán con los recientes enfrentamientos militares que han afectado al país. Según explicó, estas hostilidades han provocado miles de víctimas en territorio iraní, situación que ha incrementado la tensión política y diplomática.

FIFA aún no fija una postura oficial

Hasta el momento, ni la FIFA ni la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán han emitido una postura oficial sobre una posible retirada del equipo iraní del Mundial 2026. Sin embargo, las declaraciones del ministro abren un escenario incierto sobre la participación del combinado asiático en la próxima Copa del Mundo.