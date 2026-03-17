Irán presiona a FIFA para jugar en México por seguridad

La embajada iraní en México sostuvo que la seguridad de su selección no está garantizada en Estados Unidos tras declaraciones de Donald Trump.

El gobierno iraní, a través de su representación diplomática en México, sostuvo que la seguridad de su selección nacional no está garantizada en territorio estadounidense y advirtió que, bajo esas condiciones, el equipo no viajará a ese país para disputar la Copa Mundial de 2026, por lo que abrió negociaciones con la FIFA para trasladar sus partidos a México.

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“Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México”, informó en sus redes sociales.

La postura surgió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no sería apropiado que Irán participe en el torneo “por su propia vida y seguridad”, una declaración que incrementó la tensión política en torno a la competencia organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Desde la representación iraní se planteó que la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad recae en los países anfitriones, por lo que cuestionaron la viabilidad de disputar encuentros en territorio estadounidense si existen dudas públicas sobre la integridad de los jugadores.

Autoridades y voceros vinculados al gobierno iraní han insistido en que la Copa del Mundo es un certamen internacional regulado por la FIFA, no por decisiones unilaterales de un país, y subrayaron que cualquier intento de limitar la participación de su selección carecería de sustento deportivo.

De forma paralela, la selección iraní defendió su derecho a competir tras haber obtenido su clasificación en el proceso eliminatorio y advirtió que ningún país puede excluirla de la justa, al tiempo que cuestionó la capacidad del anfitrión para garantizar la seguridad de las delegaciones participantes.

La alternativa de México surge como una vía para mantener la participación iraní sin comprometer la seguridad, en un escenario donde la FIFA enfrenta presión para preservar la integridad deportiva del torneo sin agravar el conflicto político.

El Mundial de 2026 contempla sedes en los tres países de América del Norte, pero la mayoría de los encuentros se celebrarán en Estados Unidos, lo que ha convertido la situación de Irán en uno de los principales focos de incertidumbre a menos de 100 días del arranque del torneo.