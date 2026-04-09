Irrumpen manifestantes en el Congreso CDMX y suspenden sesión

Un grupo de manifestantes pertenecientes a la Asamblea de Barrios irrumpió en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México y obligó a suspender la sesión que se realizaba, en demanda de que sus demandas de vivienda sean atendidas. Al menos tres trabajadores del Congreso resultaron lesionados, reportaron las autoridades, aunque manifestantes también reportaron agresiones.

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Después de golpear las puertas y romper varios vidrios, tres mujeres lograron ingresar al recinto, pero fueron recibidas con gases de extintores por elementos de Resguardo del propio Congreso, lo que desató una trifulca, empujones y gritos.

Se arma zafarrancho en Congreso de #CDMX

Movilización de organizaciones sociales por vivienda terminó en destrozos y cierre del Congreso de la CDMX. Integrantes de la Asamblea de Barrios intentaron un portazo, generando tensión con seguridad. Diputados decretaron receso. pic.twitter.com/C9MSbMlDUd — Sintexto (@SintextoMX) April 9, 2026

Ante el desorden, el presidente de la mesa directiva del Congreso suspendió la sesión y salió al lobby del recinto de Donceles y Allende para dialogar con las inconformes y proponerles instalar una mesa de trabajo para avanzar en sus demandas.

En conferencia de prensa posterior, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Jesús Sesma Suárez, aseguró que aunque había ya diálogo para recibir a una comitiva de los manifestantes para dialogar con integrantes de tres comisiones, pero fueron llamados a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que reclamó que los legisladores no hayan sido tomados en cuenta.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los elementos de Resguardo, que hicieron frente a la contingencia y aseguró que se revisarán los protocolos de los elementos de vigilancia.

Agregó que dialogará con las autoridades capitalinas para ver qué se puede hacer para garantizar la seguridad de las instalaciones y las personas que están en el Congreso, pero aclaró que es difícil que haya un operativo policiaco permanente.

🏛️ En relación con los acontecimientos ocurridos el día de hoy en el #CongresoCDMX, se informa lo siguiente:



🔗Más información👇https://t.co/BO9PbPl64P pic.twitter.com/vTSdacsQmR — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) April 9, 2026

“El Congreso de la Ciudad de México reafirma su compromiso con la libertad de expresión de todas y todos los ciudadanos, así como de las fuerzas políticas representadas en el mismo. Como Casa del Pueblo, las y los legisladores siempre estaremos dispuestos a recibir a los diversos sectores, organizaciones civiles, colectivos y sociedad en general, porque consideramos que su voz debe ser tomada en cuenta”, señaló en un comunicado.