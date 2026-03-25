¿Isaac del Toro correrá la E3 Saxo Classic 2026? La confusión que puso al mexicano en la lista de participantes

La primavera en Bélgica nunca estuvo en el calendario de ‘El Torito’, aunque UAE Team Emirates-XRG ha sido conocido por hacer movimientos inusuales en el pasado

Isaac del Toro es una de las más respetables figuras del ciclismo moderno gracias a su meteórico ascenso a la élite de este deporte. Pero a pesar de su efervescente fama, los organizadores de la E3 Saxo Classic 2026 cometieron una pifia garrafal, al confundirlo con otro ciclista. Un error en su lista de participantes que, si bien no duró mucho, sí el tiempo suficiente para generar desilusión entre los fanáticos del pedalista mexicano.

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La primavera en Bélgica nunca estuvo en el calendario de ‘El Torito’, aunque UAE Team Emirates-XRG ha sido conocido por hacer movimientos inusuales en el pasado. Así que la aparición del nombre del bajacaliforniano en la lista provisional de salida de la E3 rápidamente generó revuelo. La noticia fue recogida con entusiasmo y los seguidores del ciclista de 22 años soñaron con verlo enfrentarse a los adoquines y cotas de Flandes. Pero la alegría duró poco.

Del Toro no viajará a Bélgica, el viernes, sino que lo hará Tibor del Grosso. El neerlandés del Alpecin-Premier Tech se alineará junto a Mathieu van der Poel. UAE Team Emirates-XRG, por su parte, tiene en su lista a Florian Vermeersch, Rui Oliveira, Mikkel Bjerg, Luca Giaimi, Rune Herregodts, Nils Politt y Antonio Morgado. El mexicano, que recientemente conquistó la Tirreno-Adriático, se tomará un respiro antes de afrontar el resto de la temporada.

Así que no estará Del Toro, pero sí Del Grosso, quien también parece llegar al inicio de la E3 con unas piernas en gran forma. Durante un reconocimiento del Alpecin-Premier Tech el martes, con Mathieu van der Poel también formando parte del grupo, el ritmo fue extremadamente alto en varios tramos. Del Grosso estableció récords personales en el Eikenberg y el Rotelenberg, pero fue especialmente su ascenso al Paterberg lo que dejó boquiabiertos.

Mientras tanto, Isaac del Toro continúa su preparación en otro frente, con la mira puesta en los próximos grandes desafíos de la temporada. La confusión quedó en anécdota, pero el nombre del mexicano ya pesa lo suficiente como para que su sola aparición en una lista genere expectación en el mundo del ciclismo.

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